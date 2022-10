Rociíto confiesa a los suyos que el secreto a voces de Ortega Cano es cierto

Rociíto, a través de su docuserie, está relatando el calvario que ha vivido por culpa de su exmarido y también de su mediática familia. Y precisamente lo último que ha contado ha venido a dejar claro que es verdad un rumor que existía. Nos estamos refiriendo al hecho de que Rocío Jurado, su madre, fue echada por Ortega Cano de su casa en varias ocasiones.

Rociíto ha sido muy tajante al respecto y ha relatado alguna de las veces que la chipionera se tuvo que enfrentar a esta dura situación. De ahí que ha vuelto a quedar de manifiesto que el matrimonio de ella con el diestro no tenía nada de idílico.

Rociíto relata el complicado momento

Rocío Carrasco ha venido a exponer en esta segunda parte de su serie que el que fue último marido de su madre dejó mucho que desear como tal. Ha reconocido que no trató a su madre como debería, por lo que 'La Jurado' llegó un momento en el que quiso separarse. Y es que, entre otras cosas, no soportaba que él se 'perdiera' durante días.

Pero otra situación que agotó a la cantante es que José la echaba de casa cuando discutían y así lo ha contado ahora Rocío. En concreto, ha relatado una de esas veces. Y es que un día la madre de Carrasco la llamó a las tres de la madrugada cuando ella estaba en Sevilla para que la fuera a buscar.

Ella relata que se fueron a buscarla y se la encontraron sentada en las escaleras de la finca Yerbabuena con dos maletas. Al preguntarle que era esa, su madre le respondió que Ortega Cano le dijo que se fuera.

Al ver la situación, Carrasco ha reconocido que “tuve todas las ganas del mundo” de 'enfrentarse' a Ortega Cano, pero la chipionera no la dejó. Y ha sido aquí cuando le ha dedicado unas duras palabras a él: “Sabe que no se portó como se tenía que portar con ella, fue un perro y mala persona”.

En este punto, Jorge Javier le ha hecho una pregunta durísimo: “¿Hubo maltrato previo a que la echara?”. Y ella ha sido muy clara: “No tengo ni idea. Contaré lo que tenga que contar donde lo tenga que contar, porque mi madre me explicó muchas cosas”.

Rociíto reconoce que no fue la única vez que Ortega Cano actuó así

La ex de Antonio David también ha afirmado que el hecho de que el torero expulsara a su mujer no ocurrió una sola vez. Ha expuesto: “No es la primera que la echaba. No puedo decir un número de veces en que sucedió porque estaría mintiendo, pero que yo sepa a ciencia cierta era algo bastante habitual”.

Acto seguido ha arremetido contra su entorno por saber lo que sucedía y seguir manteniendo relación con el diestro. Ha dicho: “Yo lo sé y lo he vivido, no estando yo las 24 horas viviendo con mi madre. Fíjate ellos que trabajaban, comían, cenaban, hacían giras con ella”.

“Toda la familia sabe lo que hay y el que diga que no está mintiendo. Además, son tan torpes que todo eso lo han ido contando por detrás a determinadas personas y ahora dicen que no sabían nada. Eso es mentira”.

Asimismo, ha señalado en especial a su tía Gloria. Lo ha hecho afirmando: “Ella sabe eso y 1500 cosas más que a lo mejor ella se cree que yo no sé, incluso hay alguna que yo desconozco y ella no”.