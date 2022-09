Roberto Leal habla abiertamente de otra mujer y deja a su esposa Sara sin habla

Desde que Roberto Leal fichó para Antena 3 para presentar el exitoso concurso de Pasapalabra, el sevillano se ha convertido en uno de los presentadores imprescindibles de la cadena y de todo el público. Asimismo, nada más empezar como presentador del formato, el sevillano se ganó, en seguida, el cariño de los telespectadores.

El formato, que anteriormente era propiedad de la rival cadena, Telecinco, y conducido por Christian Gálvez, ha sido, sin duda, todo un acierto en la parrilla de Atresmedia.

Además de expresar su empatía y humildad frente a las cámaras, también se considera que es un personaje público muy sincero que jamás se corta delante de los medios de comunicación. Justamente, con motivo de la muerte de la reina Isabel II, Roberto Leal no ha dudado en pronunciarse al respecto, no solo de su figura, sino también de la reina Letizia.

Roberto Leal se sincera sobre el papel de la reina Letizia

No cabe duda de que el fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, ha dejado a todos los medios sin habla. Como era de esperar, en los últimos días, el nombre de la monarca ha acaparado miles de titulares de revistas tanto españolas como internacionales.

Evidentemente, en cada uno de ellos se ha comentado el largo reinado de la madre de Carlos III, además de recordar los episodios más importantes de su vida. Por otro lado, las redes sociales también se han hecho eco de esta trágica noticia.

Ha sido en las plataformas sociales en las que miles de usuarios han dado su opinión sobre el papel que ha desempeñado Isabel II. Además, tampoco han podido evitar no comparar a la monarca inglesa con la actual reina de España: Letizia.

De hecho, Roberto Leal se ha prestado en ofrecer su punto de vista al respecto después de ser preguntado. "¿Crees que en el día de mañana la reina Letizia va a tener ese renombre?", era la pregunta en cuestión que le formulaba una reportera de Europa Press.

"Creo que su cometido es otro, pero máximo respeto, ella me parece increíble, máximo respeto cuando se ponía delante de una cámara. Y ojalá larga vida también a nuestra reina, orgulloso de ella", confesaba.

Por otra parte, la reportera quiso averiguar que cómo el sevillano la recordaba a ella en su faceta como periodista. Sin embargo, como el mismo presentador ha desvelado, "no tuvo la suerte de coincidir con ella".

Eso sí, Roberto Leal tiene muy claro que la reina Letizia es una excelente persona. "Compañeros que sí coincidieron y que estuvieron en la redacción con ella me han hablado muy bien. Creo que era muy buena compañera", decía.

"Sobre todo eso demuestra que es una buena persona y para ser periodista hay que ser buena persona y ella lo es", zanjaba el sevillano con tono de orgullo. De manera que, aunque jamás ha trabajado codo con codo con la mujer de Felipe VI, como se ha podido demostrar, Roberto Leal tiene claro qué piensa de la asturiana.

Roberto Leal, mudo por la confesión de una conocida actriz

Por otro lado, concretamente en los últimos días, el nombre de Roberto Leal ha sonado en varios medios de nuestro país por otro motivo muy diferente a este. Y es que el presentador protagonizó un curioso momento de la mano de una conocida actriz en Pasapalabra.

Nos estamos refiriendo a Blanca Romero, que fue una de las invitadas estrella del programa la semana pasada. Como era de esperar, el sevillano le hizo una breve entrevista a la exmujer de Cayetano Rivera. Sin embargo, el periodista no se esperaba que la actriz fuera a revelar un terrible dato sobre su vida profesional.

"Te seguimos viendo en Bienvenidos a Edén, ¿no?", fue la pregunta inocente que le hizo Roberto Leal a Blanca Romero. "No", fue la cortante y simple respuesta de la asturiana.

"Me han quitado. Me echan de todos los sitios, de siempre. Además, no me dicen qué hago mal. Me echaban del cole, de clase...", se justificaba divertida. A lo que el sevillano no dudaba en seguirle el juego.

"¿Te has dado cuenta de que de aquí no te hemos echado?", le decía. "Y volveré", respondió la asturiana por su parte entre risas.