Roberto Leal deja de esconder lo de Mercedes después de salir la foto que lo demuestra

Roberto Leal es un hombre muy familiar y siempre que puede comparte alguna publicación emotiva en su cuenta oficial de Instagram. En este rincón virtual, deja claro el amor que siente tanto por su mujer como por sus hijos y, cómo no, por su querida madre Mercedes.

Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de los últimos años en la televisión española. A pesar de conocerle hace más de una década cuando debutó en España directo, el andaluz dio el salto a la conducción de un programa 'top', como Operación Triunfo 2017.

Roberto Leal hizo tan bien su trabajo que, después de conducir dos nuevas ediciones en 2018 y 2020, confirmaba su fichaje por Antena 3 como nuevo presentador de Pasapalabra.

Roberto Leal se abre en canal hablando de su querida madre

Las cosas le van como anillo al dedo y forma una gran familia junto a su mujer Sara Rubio que le hace plenamente feliz. Todos sabemos, especialmente sus seguidores, que Roberto Leal mantiene una especial relación con la mujer que le trajo el mundo, Mercedes Guillén.

Mercedes es una mujer que está siempre apoyando al presentador en todo lo que hace, y lo cierto es que son uña y carne. De vez en cuando, Roberto Leal decide homenajear a su madre y comparte alguna tierna instantánea junto a la matriarca de la familia.

En esta ocasión, Roberto se ha animado a compartir una foto que, como no podía ser de otra manera, ha emocionado como nunca a Mercedes. Estamos hablando de una imagen en la que podemos ver a al conductor de Pasapalabra y a su madre abrazados de forma muy emotiva.

La imagen que emociona a la madre del presentador de Pasapalabra

Así las cosas, en esta fotografía se puede apreciar cuánta complicidad tienen ambos y lo unidos que están.

"Hoy me apetecía subir una foto con la madre que me parió, doña Mercedes Guillén", ha escrito antes de dar un gran consejo. "No os guardéis nunca un abrazo". Asimismo, ha puntualizado que "lo de la barba es un punto de luz, no una calva".

Por otra parte, además del mensaje del periodista, su madre tampoco se quedó corta cuando tuvo que dedicarle un post a su propio hijo.

Cuando fue su último cumpleaños, esta le dedicó un emotivo texto. "Hoy hace 43 años que llegaste al mundo. Tú y tu hermana sois lo mejor que me ha pasado en la vida. No puedo estar más orgullosa de los dos porque sois grandes personas y grandes padres", rezaba el escrito.

Sara Rubio y Roberto Leal celebran el día más especial

En otro orden de cosas, hace tan solo cuatro días, el 19 de septiembre, Roberto cumplía siete años de casado con su mujer Sara Rubio. Y este le ha dedicado un post a la mujer de su vida.

“Estás tan bonita, hija de mi alma, que hasta te ha cogido celos la Giralda. Que hasta Gaudí se moriría de la envidia y te cambiaba por su Sagrada Familia. Todos, hoy están todos los que nos quieren, los amigos, la familia y seguro que también hoy nos gritan desde el cielo: ¡Qué bonitos van mis nietos, un beso de los abuelos!"

"7 años desde aquel mediodía. 7 años desde que escribiera y cantásemos la letra de un pasodoble que sigue marcando a compás el paso de los años a tu lado. Te quiero", rezaba el mensaje de Leal.