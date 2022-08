Roberto Leal confiesa que se ha alejado de ella porque ya no le aporta nada

Roberto Leal ya no puede más. Por eso, acaba de confesar que lo mejor es alejarse de ella de una vez por todas.

A sus 43 años, este periodista sevillano ya sabe lo que es tocar el éxito con las manos. Y es que, en sus más de 20 años dedicado al mundo de la comunicación, ha tenido la oportunidad de formar parte de los equipos más importantes dentro de la pequeña pantalla.

| TVE

Este viernes, 5 de agosto, el diario El Mundo ha publicado la entrevista más reveladora del sevillano. Leal se ha abierto como nunca con los lectores de este conocido periódico y ha hablado, entre otras cosas, de su carrera profesional.

A pesar de que su pasión es la publicidad y el diseño gráfico, cayó en "el periodismo de casualidad". Ahora, se ha convertido en uno de los conductores de programas más queridos de la televisión de nuestro país.

Durante todos estos años, Roberto Leal ha tenido la oportunidad de trabajar para varios formatos como España Diario, Operación Triunfo o Pasapalabra. Aunque el éxito lo tiene más que asegurado, el presentador tiene miedo a que en cualquier momento se pueda acabar.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"La televisión es una montaña rusa. Me asusta que de pronto se apaguen los focos. Me han dicho que cuando eres presentador ya nunca te vuelven a ver como un redactor o reportero, que es lo que he sido siempre. Me da miedo eso, quiero intentar vivir y mantenerme de lo mío".

Ahora, Roberto Leal acaba de anunciar que ha tomado la decisión de alejarse por completo de uno de los temas que más dolor de cabeza le producen.

Roberto Leal 'pasa palabra'

Roberto Leal tiene muy claro que es lo que quiere en su vida, por eso, no ha tenido ningún problema en confesar que no quiere tener nada que ver con la política.

Durante esta charla, el presentador de Pasapalabra ha hablado alto y claro sobre este tema. Y es que, cuando le han preguntado que si 'pasa' del tema, el periodista ha sido muy claro.

| Antena 3

"Yo sí, totalmente. Paso palabra. Puedo tener mis opiniones y no me jacto de la equidistancia, pero no me gustan los barros", ha asegurado Roberto Leal.

"Tengo mi opinión y la gente sabe de qué signo político puedo ser porque se puede notar, pero no me gusta meterme en ese tipo de jardines porque no me aportan nada. Creo que ya hay muchos tuiteros para que se peguen entre ellos".

Roberto Leal comenta su paternidad

No hay ninguna duda de que para Roberto Leal lo más importante es su familia. Durante su entrevista para El Mundo, el presentador no ha tenido ningún problema en hablar de lo que significan sus hijos para él.

"Cuando nació Lola, nos ha cambiado la vida radicalmente. Yo echo muchas horas en el trabajo, pero en mi cabeza está el acabar antes para ir a pasar tiempo con ella", ha confesado el comunicador.

| Cedida

Aunque, sin duda, lo que más le cuesta es separarse de ellos. Y es que, por su profesión, Roberto Leal tiene que estar fuera de su casa más tiempo del que le gustaría. "Hace poco, tuve que ir a un evento a Málaga y para mí fue un drama. Me sentía un marinero que iba a cruzar el Pacífico con mi niña llorando agarrada a mi pierna".

"Me pregunto si mis niños son felices, si mi niña lo es, qué pensará del oficio de su padre... Ella todavía no entiende por qué me paran por la calle y me piden fotos. Me pregunto también si, en algún momento, se plantearán seguir nuestros pasos".