Roberto Leal abre su corazón a una actriz y desata los celos en su casa

La carrera profesional de Roberto Leal va viento en popa desde que fichó por Antena 3 para presentar el exitoso concurso de Pasapalabra. El formato, que anteriormente era propiedad de la rival cadena, Telecinco, y conducido por Christian Gálvez, ha sido, sin duda, todo un acierto en la parrilla de Atresmedia.

No cabe duda de que el sevillano se ganó, en seguida, la estima del público. Su humildad, empatía y gracia no solo encandila a todos los telespectadores del programa, sino también a los invitados estrella.

Justamente, esta semana, una de las celebridades que ha acudido al programa protagonizó un divertido momento que, además, se ganó el cariñoso comentario que le hizo Roberto Leal.

Roberto Leal, cómplice con una conocida actriz

Así es, nos estamos refiriendo a Blanca Romero, que durante esta semana ha sido una de las invitadas especiales del programa de Roberto Leal. Y es que la actriz ha optado por aparecer nuevamente en la pequeña pantalla, pero esta vez, para asistir al exitoso espacio de Antena 3.

Asimismo, la exmujer de Cayetano Rivera ha estado al lado de uno de los dos concursantes, Orestes y Rafa, con el propósito de ayudarle a conseguir segundos que utilizar en el Rosco.

Sin embargo, antes de pasar al esperado momento donde los dos participantes se enfrentan cara a cara a esta prueba final, es usual que Roberto Leal entreviste brevemente a los famosos. Evidentemente, entre estos, se encontraba la misma Blanca Romero.

"Te seguimos viendo en Bienvenidos a Edén, ¿no?", fue pregunta que le hizo el periodista a la actriz. Asimismo, aunque parecía ser una cuestión de lo más inocente, lo cierto es que todo apuntó a que no le hizo nada de gracia a la madre de Lucía Rivera.

"No", fue la cortante respuesta de la asturiana al presentador. Nada más pronunciar tajantemente esta palabra, los espectadores, incluidas las celebridades presentes y el mismo sevillano, se quedaron sin habla.

Sin embargo, Roberto Leal, queriendo saber el motivo, le preguntó lo siguiente. "¿Ya no te vemos? ¿Está en la plataforma o te han quitado?", se interesaba por Romero. Lo que parecía ser, en un principio, una tensa situación, esta incomodidad acabó por dispersarse ante la diversión e ironía de la actriz.

"Me han quitado. Me echan de todos los sitios, de siempre. Además, no me dicen qué hago mal. Me echaban del cole, de clase...", respondía sincera con un tono de diversión. Asimismo, siguiendo en la misma línea que la modelo, el periodista decidió quitarle hierro al asunto.

"¿Te has dado cuenta de que de aquí no te hemos echado?", le decía. "Y volveré", respondió la asturiana por su parte entre risas.

Después de esta inesperada situación, Roberto Leal tenía que entrevistar al actor Antonio Velázquez. "Ya no sé si preguntarte", confesaba el sevillano riéndose. "¿Tú empiezas el rodaje de una nueva serie, ¿o te han echado?", siguió bromeando.

Roberto Leal se despide de sus hijos

Sin duda alguna, Roberto Leal no se esperaba vivir ese momento en su programa. Por otro lado, el sevillano no solo está plenamente centrado en su labor como presentador del exitoso espacio de Antena 3, sino también en su faceta como padre de familia.

Justamente, hace unos días, el periodista también se sumaba a otras celebridades de nuestro país al enseñar el primer día de clases de sus hijos. En el caso del andaluz, con el humor que siempre lo caracteriza, publicó una imagen en su Instagram en la que resumió que sus pequeños habían vuelto a la rutina.

"Vuelta al cole televisivo con la máxima alegría. A por ello!!! A comernos la temporada", escribía junto a una imagen de él con la mochila de su pequeña Lola colgada en su hombro.

