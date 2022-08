Risto Mejide, preocupado al confirmar lo que sospechaba sobre su nuevo hijo

Risto Mejide no ha podido evitar preocuparse por todo lo que se está diciendo de su nuevo bebé. Por eso, al presentador de Mediaset España no le ha quedado otra opción resolver todas las dudas que se han generado alrededor de este tema.

El comunicador y Laura Escanes ya se encuentran en la recta final de sus vacaciones de verano. Durante estos últimos días, hemos podido ver a la pareja disfrutando junto a la pequeña Roma de la tranquilidad y el aire puro de la montaña.

A través de las redes sociales, la pareja sentimental de Risto Mejide ha compartido con todos sus seguidores unas instantáneas muy especiales. En ellas, la modelo ha querido presumir de familia. "Veranos para (re)conectar. Gracias Risto, te amamos infinito", ha escrito en este post de Instagram.

Ahora, y tras su regreso de vacaciones, los padres de Roma han hecho una sorprendente confesión acerca de su paternidad. Y es que todo apunta a que ninguno de los dos está dispuesto darle un hermanito a su hija.

Risto Mejide ha sido muy tajante

Risto Mejide tiene muy claro que, por ahora, no quiere seguir ampliando la familia. Y es que, a pesar del amor que siente hacia su pareja, considera que el cupo ya está cubierto.

Y así lo ha manifestado en el último episodio de Cariño, ¿pero qué dices?, el podcast que comparte con Laura Escanes en la plataforma Podimo.

En él, ambos han hecho una reflexión sobre lo mucho que la paternidad les ha cambiado la vida. El presentador de Todo es mentira no ha tenido ningún problema en catalogar esta situación como "una goma de borrar".

"Hay experiencias como los accidentes o como conocer a alguien, que tienen diferentes tamaños, pero todas son gomas de borrar, borran lo que ha ocurrido hasta entonces. Y creo que la gran goma de borrar de esta vida es ser padre".

Por su parte, la modelo ha confesado que el ser madre le ha distanciado considerablemente de sus amigas y su antigua vida.

"Por mucho que yo intente trasladar mi preocupación, pues sí, van a estar preocupados por Roma, pero no pueden empatizar al 100% hasta que no experimentan la maternidad", ha asegurado la pareja de Risto Mejide.

Tras esta confesión, el publicista no ha podido morderse la lengua y le ha preguntado a su chica si estaría dispuesta a tener más hijos.

"Pregunta trampa. Ahora mismo no. Yo creo que no tendría ningún hijo más, creo", ha asegurado Laura Escanes. "Cuando está Julio somos cuatro, tener uno más seríamos familia numerosa y no".

Para finalizar el podcast, Risto ha decidido dejarle un mensaje a su hija para que, cuando sea mayor, lo escuche.

"Que nos perdones por todo lo que hemos hecho mal y que no busques buenos novios, que busques buenos ex, que crecer es aprender a despedirse y que vivir es elegir. Yo creo que con esas frases te puedo resumir todo lo que te aconsejaría y que te queremos mucho".

Risto Mejide y Laura Escanes han pasado por una crisis

A pesar de ser una de las parejas más sólidas de todo el panorama español, Risto Mejide y Laura Escanes no han tenido ningún problema en confesar que, tras el nacimiento de Roma, su relación pasó por un pequeño bache.

"Ser madre te cambia la vida, te cambia absolutamente todo. Todo lo que tú pensabas que era de una manera, pasa a ser de otra", ha confesado la influencer.

"Tú pasas de ser tú y tu pareja, tus salidas, tus planes y tus viajes solos. De golpe tienes que organizar tu vida con una persona que te cambia todo".

Pero, lo que más afectó a la relación fueron las diferentes actitudes que ambos tuvieron tras el nacimiento de su hija. "Yo te miraba y no podía entender que tú estuvieses tan relajado", le recriminó Laura a Risto Mejide.

"Yo me había informado muchísimo y pensaba que yo era la única que sabía la forma correcta de hacer las cosas. Y cuando tú lo hacías de otra manera, me moría por dentro. Hasta que no puse distancia, también con terapia, empecé a dejar que tú lo hicieses a tu manera, que también es bonito eso".