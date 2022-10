Risto Mejide logra ver al pequeño de la familia y le entrega algo que nunca olvidará

El nombre de Risto Mejide está en todas partes. La prensa no para de hablar de él y de su, ya rota, relación con Laura Escanes.

No obstante, todo este revuelo no ha impedido que Risto Mejide falte al trabajo. El comunicador no se ha perdido ni un día de programa en Mediaset. Y es que el proceso de separación puede resultar largo y agotador.

Lo cierto es que desde que este cambio se produjese en su vida, lo hemos visto en televisión aún más tajante de lo normal. Parece que Risto no estaría pasando por su mejor momento personal. Algo que le puede perjudicar en el trabajo.

El de Todo es mentira, se sienta también en las mesas del jurado de Got Talent España. Y ha sido allí donde ha sido protagonista de un momento muy comentado por el nivel de emoción.

Todo empezaba con el escenario preparado para un espectáculo de flamenco. Y para la sorpresa de todos, salió un niño con el pelo largo y vestido de blanco dispuesto a mostrar su salero.

"Soy Izan tengo nueve años y vengo a bailar flamenco. Para mí es un sueño llegar a la final y lo voy a hacer lo mejor que pueda", empezaba diciendo el pequeño.

Resulta que Izan no era un desconocido para alguien del jurado... "Risto, fui tu primer botón de oro y quiero demostrarte que no te has equivocado", señaló.

"Te recuerdo perfectamente. Estabas por ahí corriendo, te daba igual todo. Eras el más pequeño del grupo, pasabas de todo, pasabas de mí, del pase de oro", recordaba el presentador con nostalgia.

"Yo no sabía a dónde ibas a llegar, y mira, a la octava edición de Got Talent", decía asombrado.

Esa noche las actuaciones que presenciaron los miembros del jurado. Especialmente la del pequeño Izan, quien consiguió hacerse con Risto, Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez.

"Te vas con cuatro 'sí'", sentenciaba Risto Mejide. Eso sí, el público no paraba de ovacionar al niño y gritar "pase de oro" durante unos minutos.

Risto no quiso darle ese honor ya que quería ver cómo se esforzaba el pequeño para conseguir llegar alto. Izan debe demostrar lo que ha mejorado todo este tiempo atrás. Y estamos seguros de que así será.

Risto Mejide y sus polémicas

Desde 2017 que el comunicador se sienta como jurado de Got Talent España. Antes de esto, Mejide presentaba Chester, un programa en el que entrevistaba a caras que no salían mucho por televisión.

Risto Mejide siempre se ha caracterizado por ser tajante y duro con sus valoraciones. Además, no tiene pelos en la lengua. Dice todo lo que piensa sin ningún filtro.

Más de una vez ha sido el centro del foco mediático por sus declaraciones. La última fue por decir que no cambiaba pañales. En su podcast Cariño, pero... ¿qué dices? con Laura Escanes, Risto afirmaba que es una tarea que prefiere evitar a toda costa.

"Me has pillado con unas ganas nulas de hacer según qué cosas. Por ejemplo, cambiar pañales", declaraba.

"Yo considero que la actividad más ingrata sobre la faz de la tierra es la de cambiar un.. trozo ahí de.. un pedazo de...", dilo Risto, dilo.

"De lo que sea que haya salido ahí", le ayudaba acabar su exesposa.

"Que no significa que lo quiera menos, significa que si tengo la oportunidad y la posibilidad, obviamente si no tuviera más... si no me quedan más narices y lo sabes, pues lo cambio pero si tengo la mínima oportunidad de traspasar esa tarea a alguien, no dudes que lo voy a hacer", decía.

