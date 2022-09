Risto Mejide descubre todo lo que va a perder con el divorcio que pide Laura Escanes

Risto Mejide y su pareja decidieron separarse hace apenas cinco días después de siete años juntos y una hija en común, Roma.

Risto Mejide es sabedor de que su separación provocó un gran shock en toda la prensa del corazón. El caso es que sus seguidores tampoco daban crédito cuando el domingo ambos emitieron dos comunicados. Unas cartas en las que anunciaban que su amor se había terminado como matrimonio.

A pesar de que seguirían llevándose lo mejor posible por el bienestar de su pequeña, la relación sentimental de estos no dio más de sí. Asimismo, cada uno comienza una nueva vida lejos del otro.

Risto Mejide se separa de su pareja y ahora viene lo más difícil

La ya expareja desvelaba, en sus redes sociales, que era una decisión que ambos habían meditado en los últimos tiempos. A pesar de que podía sorprender a muchos, era lo mejor para los dos y para su hija.

Risto Mejide afirmaba que "el dolor lo invade todo" en su cuenta personal y reflejaba el dolor que estaban sintiendo tanto uno como el otro. Y todo después de una separación de la que se ha hablado mucho en los últimos días.

Ahora, tanto la influencer como Risto tienen que ponerse manos a la obra. Deben intentar que el reparto de todas las cosas que tienen en común se haga de la forma más justa.

Los dos tienen un importante patrimonio que se compone de un piso en Barcelona, otro en Madrid, una casa de campo en Cerdaña y una empresa que les aporta grandes beneficios.

El patrimonio del matrimonio que tiene que ser repartido

Lo cierto es que, en su comunicado, Risto ya deseaba que todo se llevase por los mejores cauces. "Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja", rezaba el texto del publicista en su cuenta de Instagram.

Según ha apuntado Vanitatis, tanto el piso de Madrid como el de la ciudad condal son alquilados por lo que será fácil deshacerse de estos inmuebles. Con la rescisión de contrato la solución es fácil.

Eso sí, el chalé de Cerdaña no sabemos si pertenece al publicista o bien es una inversión de ambos. Sabemos que Risto es socio de la agencia de publicidad After y dueño de la sociedad Before Share SL, constituida hace 10 años. Hay que decir que Risto y Laura comparten el título de administradores de Tuyyoque Studio SL.

Hablamos de una empresa acerca del arrendamiento de la propiedad intelectual y que el año pasado facturó por encima del millón de euros. Además, hay que añadir el podcast Cariño, ¿pero qué dices?, que echaba a andar antes del verano.

Laura Escanes, pillada buscando piso en Madrid

Por el momento, se había terminado la primera temporada y ya estaban pensando en llevar a cabo una segunda, que posiblemente ya no se vaya a realizar. Mientras, Laura Escanes lleva unos días buscando piso en la capital de España tras el anuncio de esta separación que le ha trastocado de pleno su vida.

Después de mudarse de Barcelona a Madrid hace un año, la influencer tiene claro que quiere estar al lado de su hija. Y ya está buscando una vivienda en una urbanización a las afueras de Madrid para empezar su nueva vida de soltera.

De hecho, Escanes fue fotografiada esta misma semana visitando un piso piloto de una urbanización que aún se está construyendo al norte de la capital de España.