Risto Mejide consigue hablar con su hija Roma y le confiesa dónde y con quién está

Risto Mejide atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras haber anunciado su ruptura con Laura Escanes.

De hecho, la influencer ya habría dado el paso de buscarse una nueva casa para vivir, mientras que el publicista sigue centrado en su profesión.

El anuncio de la separación tras siete años juntos y una hija en común nos tomaba a todos por sorpresa.

| Instagram: lauraescanes

Tanto Mejide como Escanes decidían compartir un comunicado a través de sus redes sociales con el que dejaban claro que su principal prioridad es el bienestar de la pequeña Roma.

Recientemente, las cámaras de Got Talent captaban un instante de lo más tierno y que nos descubría una de las facetas más desconocidas del publicista.

No cabe duda de que Risto Mejide es todo un padrazo al que se le cae la baba con su niña, de apenas tres añitos.

| Telecinco

"¿Cómo estás, cariño? Estoy en Got Talent, mira el botón rojo que tanto te gusta", se le escucha diciendo a través de una videollamada.

Ambos comparten 'te quieros' y también podemos escuchar a su ex, Laura Escanes, despidiéndose del presentador. "Un besito, adiós".

Unas imágenes de lo más significativas, sobre todo ahora que cada uno a decidido tomar caminos separados.

Risto no dudaba en agradecerla a la influencer por "los siete años, tres meses y veinticuatro días" que ha durado su relación. Aunque también reconocía que no habían sido perfectos.

"Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas que, antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", apuntaba.

La dolorosa ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide

Ahora, tal y como manifestaba el publicista en su comunicado, lo único que espera es que sigan siendo "tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos".

Una posible pista acerca de lo que ha podido propiciar su ruptura, ya que al parecer ambos buscaban cosas diferentes.

Por su parte, Laura tampoco perdía oportunidad de desahogarse con su más de un millón de seguidores.

Para la influencer, "el amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", prometía al padre de su hija.

"Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad", escribía la joven en sus redes sociales.

| Europa Press

Y es que si de algo están orgullosos, es de la preciosa familia que han formado junto a Roma y Julio, el hijo que Risto tuvo con su anterior pareja.

"Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor". Una preciosa despedida que dejaba a muchos con lágrimas en los ojos.

Apenas horas después, Risto se animaba a compartir su estado anímico, mostrándose completamente destrozado por la repercusión que estaba teniendo el anuncio de la ruptura.

"El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", confesaba a sus seguidores.

Riesto Mejide está completamente volcado en su trabajo | Telecinco

Pese al golpe devastador que ha supuesto el fin de su matrimonio, Mejide optaba por echarle más leña al fuego en su programa.

Al presentador de 'Todo es mentira' no le temblaba el pulso a la hora de pronunciarse abiertamente sobre el tema y llegaba incluso a compararse con Tamara Falcó.

Alguien con quien aseguraba sentirse muy identificado, ya que la marquesita de Griñón también se encuentra en el punto de mira tras romper su compromiso con Iñigo Onieva.