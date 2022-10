Risto Mejide confirma el rumor sobre su frágil estado después de firmar la separación

Risto Mejide debe asumir cuanto antes su nueva realidad sentimental a pesar de la dureza de la misma. Lo cierto es que su historia de amor con Laura Escanes ha finalizado antes de lo que todos pensaban.

Un hecho que ha provocado un gran shock en las redes sociales. Para muchos de sus seguidores, ambos formaban una idílica pareja, pero lo cierto es que en el seno de la misma no sucedía lo que muchos pensaban.

El caso es que ha llegado un punto en la relación entre Risto Mejide y Laura Escanes, que comenzó hace siete años, que ha motivado que ambos decidiesen romper. Ahora, desean mirar hacia el futuro sin la compañía del otro.

Risto Mejide se abre en canal tras la separación

Fue este domingo a media tarde cuando Laura Escanes compartía un inesperado post en su cuenta oficial de Instagram. Lo hacía con una foto en la que aparecía abrazando a Risto y en la que acompañaba con un texto demoledor.

Una carta que no tenía otro objetivo que comunicar el final de la relación con el padre de su hija Roma.

"Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", decía el impactante mensaje de la joven influencer de 26 años.

Minutos después, era el propio Risto el que hacía lo propio en su cuenta personal confirmando que ya no había vuelta atrás. Dejaba patente que el amor como pareja se había terminado para siempre.

Un hecho que ha provocado un sinfín de comentarios y mensajes en las respectivas cuentas de ambos miembros de la pareja, y que ha causado una sorpresa tremenda en los programas del corazón.

El publicista está hundido anímicamente tras romper con Laura Escanes

La cruda realidad es que el publicista está roto por completo. Y así lo ha hecho saber a través de sus redes, en este caso en sus stories de Instagram.

No quiere esconder que está mal y horas después de confirmar junto a su pareja que todo había terminado, ha confesado cómo está este lunes 26 de septiembre. “No tengo fuerzas ni para responder a las burlas”, afirmaba un apesadumbrado Risto Mejide. Y es que este ha visto cómo su ruptura le ha valido a muchos haters para meterse con él.

Este era sabedor que desde el principio de la relación se sucedieron críticas y chistes por la diferencia de edad entre ambos miembros de la pareja.

Ahora, todo queda en un segundo plano y no quiere darles su minuto de gloria a los 'haters', pero, el ya exnovio de Escanes, se ha abierto en canal con mensaje incluido. “Ojalá tuvieran razón, ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija, ojalá todo fuese tan fácil”, ha dicho en sus redes.

Adiós a una historia de amor que comenzó en 2015

Risto Mejide y Laura Escanes decidían no esconder más la situación en la tarde de ayer domingo, y confirmaban que su historia pasaba a mejor vida. Una separación dura para ambas partes, pero que, tal y como han expuesto ambos en sus posts, se ha ejecutado de la forma más idónea. Ambos se han deseado todo lo mejor y por el bien de su hija siempre se llevarán bien.

Este impactante anuncio de la ruptura surge a tan solo unas semanas de que la hija común de la ya expareja, Roma, haga los 3 años de edad.