Risto Mejide confirma lo del montaje y promete que empezó a llorar cuando salió todo

Risto Mejide está atravesando una situación bastante delicada porque su mujer ha emitido un comunicado que no deja lugar a dudas. Ambos conocen a la perfección cómo funcionan los medios, por eso han anunciado que firmarán los papeles del divorcio. Siguen casados, pero no tardarán en formalizar la separación porque la decisión ya está tomada.

Risto Mejide ha escrito un texto en sus redes sociales asumiendo que se encuentra en un momento delicado, no tiene fuerzas. Pero ha hecho un esfuerzo para confirmar la versión que han dado sus amigos sobre el montaje: no es verdad que se lo estén inventando. Los rivales de Laura Escanes le han acusado de haber creado esta historia para generar contenido en la red, pero no es cierto.

Risto siempre se ha mantenido al margen de todas las polémicas, está centrado en su vida profesional y no entra en ciertos asuntos. En esta ocasión ha hecho un esfuerzo porque hay en juego algo muy importante: el bienestar de su hija Roma. La pareja se esforzará para que la niña no note ningún cambio, sería injusto que fuera víctima de esta situación.

Risto, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, ha publicado un mensaje para aclarar qué es lo que está sucediendo. Según cuenta, no ha dejado de llorar desde que la noticia salió a la luz y agradece todos los mensajes de ánimo que ha recibido. El problema es que también se han puesto en contacto con él para acusar a Laura de montajista.

“El dolor lo invade todo, no tengo fuerzas ni para responder a las burlas”, empieza diciendo el publicista en su cuenta de Instagram. “Ojalá tuvieran razón, ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija, ojalá todo fuese fácil y a los que nos lloráis que sepáis que lloramos juntos”.

Risto Mejide está perdido

Risto prefiere mantenerse al margen de polémicas que no aportan nada a su carrera, por eso nunca le planta cara a sus detractores. Pero ahora le han señalado por un asunto muy turbio: dicen que se lo está inventando todo para ayudar a Laura Escanes. La joven trabaja en Instagram y para ella es muy importante generar contenido, pero no a cualquier precio.

Mejide ha confirmado que lo del montaje le está haciendo daño simplemente por un motivo: no es cierto que esté exagerando. Ha hecho un esfuerzo y ha reconocido sus verdaderos sentimientos para dejar claro lo que hará cuando formalice su separación. Siempre respetará a la influencer, no dirá nada malo de ella ni hablará con nadie del delicado asunto.

El jurado de Got Talent podría no haberse tomado bien la decisión de Laura, al menos eso es lo que han dado a entender en Ya es Verano. Ha dejado de seguirla en las redes sociales, a pesar de que ella continúa formando parte de su club de fans. En Telecinco aseguran que la polémica no tardará en llegar, pues son una pareja mediática y el divorcio será igual.

Risto Mejide confiesa sus verdaderos sentimientos

Risto se ha enfrentado a famosos a lo largo de su carrera, entre otros a Jesús Vázquez, pero fuera de cámara es un hombre honrado. Por eso ha mandado un mensaje de agradecimiento a todos los que están confiando en él. Promete que no es un camino fácil y asegura que las muestras de cariño son un aspecto fundamental.

“Gracias por vuestro cariño, gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se instala en el alma, ojalá tengáis razón y se salga de esto”. Mejide está perdido, pero tiene un entorno maravilloso que le ayudará a superar el bache.