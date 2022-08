Risto Mejide confirma que su mujer no dará el paso definitivo porque tiene miedo

Risto Mejide está de enhorabuena. Tras algunos meses cuestionado por sus bajas audiencias en Cuatro, parece que Mediaset sigue confiando en él para su próxima temporada. Además lo hace devolviéndole a Mejide el espacio que le dieron a conocer más allá de su faceta de juez implacable de talent shows.

Se trata de Chester, el programa de entrevistas en el que Risto se sentaba en un sofá y sacaba mucha información personal de sus invitados. La promoción de la nueva temporada de Cuatro incluye Chester entre sus bazas, por lo que tenemos a Risto para rato.

Con estas buenas noticias, Risto ha pasado unos días de descanso en Menorca tan relajado y fresco como le vemos en la siguiente imagen:

En lo personal, su relación con Laura Escanes también va viento en popa a toda vela. Pocos apostaban por esta relación cuando empezó hace más de seis años. En 2017 se casaron, en 2019 nació Roma, su hija, y a día de hoy siguen enamorados y felices.

Risto Mejide y la decisión que condiciona su vida familiar

Risto Mejide ya conoció a Laura Escanes siendo una influencer en las redes sociales. La repercusión de sus publicaciones ha crecido con el tiempo mucho, llegando a los 1,7 millones de seguidores en Instagram.

| Gtres

Él no se queda corto, tiene también 1,3 millones de fans. Laura se dedica a ser influencer al 100%. Eso significa que su trabajo son sus redes y las campañas y acciones publicitarias que allí realiza.

Desde que nació su hija Roma, la vida de Laura ha dado un giro de 180º como ella misma ha contado. La pequeña ha pasado a ser el centro de su vida y esto también ha condicionado su trabajo.

En este sentido, y puesto que una de las bazas para tener credibilidad e influencia es la de la naturalidad y la sinceridad, Laura tiene un dilema abierto. ¿Debe publicar fotos e imágenes de su hija Roma en sus redes?

La decisión que ha tomado la obliga a vigilar mucho lo que publica en sus redes

La hija de Risto Mejide no aparecerá en las fotos de sus padres

Laura Escanes ha contado en sus stories el motivo por el que ha decidido no publicar ninguna foto de la cara de Roma. Sí lo hacen otras conocidas influencers que han sido mamás recientemente.

"Valoro muchísimo más lo que ganamos no publicando ni enseñando su cara que los likes, comentarios, etc.", ha dicho Escanes."En Instagram triunfa la vida personal de todos, es así... una boda, una casa, un embarazo, una separación, un hijo. Eso genera una interacción brutal en redes. Y si lo he notado sin enseñar demasiado a Roma no me quiero imaginar...".

"Para mi es más importante que ella crezca lejos de tanta exposición. Creo que no publicar nada de ella no va conmigo, no puedo fingir que no existe porque es mi mundo entero. Cada vez va creciendo más, tiene más personalidad y publico y cuento menos cosas de ella".

Además, la mujer de Risto Mejide confiesa algo que cuesta de creer: "nunca he hecho una colaboración pagada con temas relacionados de bebés porque no va conmigo tampoco. Pero me da tranquilidad que pueda ir al cine con sus amigas en unos años, por ejemplo, y nadie la reconozca por la calle porque no saben como es su cara".

Risto y Laura son tremendamente populares y saben que la fama tiene un precio. A la hora de hacer las cosas normales, para ellos es más complicado, pues les piden fotos, autógrafos, les dicen cosas, no siempre agradables.

Laura lo tiene claro: "Si podemos evitar eso cuando ella no esté con nosotros, es un minipunto". Veremos si lo logran.