Risto Mejide confirma lo de la deslealtad de Laura Escanes y reconoce su débil estado

Risto Mejide siempre se ha caracterizado por ser uno de los rostros con más temple de la televisión, pero todo tiene un límite. Ha anunciado su separación y el público se ha dado cuenta de no está bien, él mismo lo ha explicado en un comunicado. Conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios, por eso desveló que había roto con la influencer antes de que se filtrara la noticia.

Risto Mejide tenía claro que las teorías le iban a hacer mucho daño y recientemente ha confirmado algo que llevaba tiempo sospechando. El público ha empezado a especular con una supuesta infidelidad por parte de Laura Escanes, algo que no está demostrado. El publicista ha dicho que se sentía identificado con Tamara Falcó y los espectadores se lo han tomado al pie de la letra.

Risto ha confirmado que lo de la infidelidad ya está en boca de todos, a pesar de que podría ser un rumor completamente falso. La modelo no tardará en dar explicaciones porque trabaja en las redes sociales y su imagen es importante para su carrera. Siempre ha demostrado que su amor por Mejide era sincero, por eso el engaño amoroso resulta difícil de creer.

Risto ha reaparecido en el programa que presenta en Cuatro y el mensaje que ha mandado ha hecho saltar todas las alarmas. “Bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos: Tamara Falcó. Es mejor que no entre en las redes sociales durante los próximos 20 años”, ha comentado en Todo es Mentira.

Mejide ha sembrado la duda y en Twitter han empezado a especular con una presunta deslealtad, pero no hay nada demostrado. Lo único que está claro es que el tema ya está circulando por todas las redacciones, así que si hay algo que contar terminará saliendo. Laura no tiene nada que esconder, siempre ha sido honesta y ha luchado más que nadie por la relación.

Risto Mejide opina sobre las faltas de respeto

Risto lleva más de dos décadas siendo un líder de la televisión, pero su presencia todavía sigue generando mucho revuelo. Es muy interesante ver cómo se ha adaptado a los tiempos, no hay nadie mejor que él para dar determinadas noticias. Su mujer se le adelantó y emitió un comunicado anunciando la ruptura, pero Mejide no se quedó atrás y también dio su versión.

“No tengo fuerzas ni para responder a las burlas”, empezó diciendo el comunicador en sus redes mientras explicaba su estado. “Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás, ojalá no se tratase de la madre de mi hija”. Continúa enamorado de ella, pero se ha dado cuenta de que deben tomar caminos diferentes.

Mejide ha mostrado su lado más vulnerable al destapar las faltas de respeto que estaba recibiendo y el público ha valorado su esfuerzo. Han llegado a especular con un posible montaje y los últimos rumores señalan a Laura de forma directa. Él ha dicho que se sentía identificado con la hija de Isabel Preysler y ha servido de escusa para alimentar las teorías.

Risto Mejide da explicaciones

Risto siempre dará la cara por la madre de su pequeña, pues en ningún momento le ha fallado y sigue queriéndola demasiado. Por eso ha desmentido que le haya sido desleal, simplemente ha hecho el comentario de Tamara por tomárselo con humor. “Lo he dicho porque es la otra persona que no puede entrar en redes sociales, nada más”.

Laura Escanes no se ha pronunciado, pero es evidente que tiene la conciencia tranquila, no ha hecho nada malo, todo lo contrario. Ha sido muy generosa al comunicar la noticia de forma gratuita, pues podría haber ganado mucho dinero con este asunto. La joven ha tenido un comportamiento impecable, no es justo que especulen con su fidelidad.