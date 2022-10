Risto Mejide anuncia un cambio drástico y confirma lo de Berta, la nueva hija

Risto Mejide está atravesando un momento bastante delicado, pues no está acostumbrado a soportar las críticas del gran público. Su mujer emitió un comunicado para anunciar que iban a tomar caminos separados y ahí empezó el verdadero tormento. Todos los periodistas han agradecido la sinceridad del exmatrimonio, pero quieren saber la verdad.

Risto Mejide reconoció que se sentía identificado con Tamara Falcó, pues la vida de ambos estaba en boca de las personas equivocadas. Hay muchos que quieren ayudarles, pero los detractores de ambos han aprovechado el momento para hacer daño. El presentador ha tomado una decisión sin retorno: centrarse en su carrera y no entrar en provocaciones.

Risto ha anunciado un cambio que dará mucho de qué hablar, su programa va a contar con una nueva presentadora. Estamos hablando de Mariló Montero, quien ha regresado a la pequeña pantalla con más fuerza que nunca y con ganas de guerra. Ha firmado un contrato con Mediaset y sustituirá a Marta Flich durante su baja de maternidad.

Risto ha confirmado que su compañera ya ha elegido el nombre de bebé: se llamará Berta y ha alcanzado mucha popularidad. Flich es un rostro bastante respetado dentro de Cuatro, por eso todo lo que haga se convierte en noticia. Ha decidido alejarse del foco mediático hasta dar a luz, una decisión que ha sido respaldada por todos sus compañeros.

Mejide está preparado para vivir cualquier cambio y sabe que Mariló Montero conseguirá atrapar a un gran número de espectadores. Todo es Mentira, el programa que presentará, es uno de los activos más importantes de la cadena. La exmujer de Carlos Herrera tiene una gran responsabilidad por delante, pero disfruta del talento suficiente.

Risto Mejide volverá a ver a su exmujer

Risto ha confirmado lo de Berta: la hija de Marta Flich ha conseguido que Mariló firme un contrato muy suculento con Mediaset. Esta noticia ha hecho que la separación del presentador pase a un segundo plano, pero la calma no durará mucho. Tiene una niña con Laura Escanes llamada Roma que celebra su cumpleaños, así que el exmatrimonio tendrá que reencontrarse.

Mejide quiere hacer vida normal, pretende salir adelante y seguir contando con la ayuda de Laura. Entre ellos no ha pasado nada malo, simplemente se han dado cuenta de que van a ser más felices por separado. Tienen una cría en común y deben mirar por su bien, por eso firmarán un acuerdo amistoso de divorcio más pronto que tarde.

El presentador ha decidido refugiarse en el terreno laboral, pues es uno de los rostros más importantes de la pequeña pantalla. Cosecha grandes éxitos, cualquier programa estaría encantado de trabajar con él porque siempre genera grandes audiencias. La ex de Carlos Herrera tendrá que seguir sus normas, pues Todo es Mentira lleva la firma Mejide.

Risto Mejide ha desmentido todas las teorías

Risto conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación, por eso sabe que su exmujer va a recibir muchas críticas. Ha dejado claro que entre ellos no ha pasado nada que no se pueda contar, Laura no es responsable de nada. Sigue creyendo en ella y sabe que el amor que siente el uno hacia el otro nunca será cosa del pasado.

Mejide hará todo lo necesario para proteger a Roma, por eso se reunirá con la influencer las veces que haga falta. El cumpleaños de la pequeña será la primera vez que el antiguo matrimonio se junte, pero no la última. Siguen habiendo una relación fantástica, eso nunca va a cambiar, por mucho que el público se empeñe en lanzar rumores.