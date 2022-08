Ricardo Rodríguez, el marido de María Patiño que sabe cuánto dinero ha desaparecido

Ricardo Rodríguez es actor, pero todo el mundo le conoce porque está casado con María Patiño, la colaboradora más querida de Sálvame. La pareja se ha convertido en noticia porque ella ha hecho una inversión que roza el millón de euros. Se ha comprado una casa en Formentera valorada en 680 000 euros que está situada en la mejor zona de la isla.

Ricardo Rodríguez sabe perfectamente que su mujer gestiona su patrimonio con una gran maestría, es humilde y toma buenas decisiones. La gallega se ha convertido en una presentadora muy destacada, pero su vida no siempre ha sido sencilla. Empezó trabajando de redactora, después de reportera y, más adelante, logró dar el salto a los platós de televisión.

| Europa Press

Ricardo tiene motivos suficientes para admirar a María, pues ha creado escuela y es un referente para las nuevas generaciones. Conecta muy bien con el público porque comunica desde la prudencia, nunca impone sus normas y siempre está dispuesta a escuchar. Desde hace unos años, se toma el mes de agosto de vacaciones, necesita alejarse del ruido mediático.

Ricardo viaja con su esposa todos los veranos, eligen destinos paradisíacos para distraer a la prensa, pero esta ocasión ha sido diferente. Se han quedado en España porque ella tenía que firmar los papeles de su nueva vivienda, una formidable casa en las Islas Baleares. La revista Semana ha publicado fotografías del interior del inmueble y lo cierto es que es espectacular.

Rodríguez también se dedica al mundo del espectáculo, aunque su carrera es mucho más discreta porque a él no le gusta llamar la atención. Está en un discreto segundo plano, pero tiene bastante talento y ha protagonizado proyectos importantes. Hace unos meses, hizo el anuncio de una conocida pizzería que anteriormente había contratado a Kiko Rivera.

Ricardo Rodríguez ha tomado una decisión complicada

Ricardo es consciente de que está saliendo con uno de los rostros más perseguidos de la crónica social: su mujer es una auténtica estrella. Desde que trabaja en Sálvame, se ha convertido en objetivo de los fotógrafos, por eso, tiene que tener tanto cuidado. No esconde nada, pero su familia no es mediática y no quiere comprometer a nadie, especialmente ni a su marido ni a su hijo.

| Europa Press

Rodríguez podría haber ganado mucho dinero en la prensa del corazón, pero ha elegido un camino completamente diferente. Lo único que le importa es estar tranquilo y apartado del ruido mediático, por eso, se casó en secreto y fuera del país. La presentadora está orgullosa porque el comportamiento de su gran amor es impecable, nunca ha cometido ningún error.

María Patiño ha hecho desaparecer una auténtica fortuna de sus cuentas bancarias, pero lo ha hecho por un buen motivo. Ha comprado una casa espectacular en un paraíso, allí se escapa siempre que tiene tiempo libre para intentar evadirse. Trabaja prácticamente a diario, es una periodista fundamental dentro de Telecinco y tiene muchos compromisos.

Ricardo Rodríguez ha enseñado una gran lección

Ricardo es el claro ejemplo de algo: quien no quiere salir en la foto no sale, da igual quién sea tu pareja o dónde estés. Él no se siente cómodo llamando la atención, ha preferido apartarse y nadie se lo ha impedido. La gallega intenta protegerle, pero sabe que sus compañeros no le pondrán en una situación delicada porque no se lo merece.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Rodríguez ha conseguido que María luche por uno de sus sueños: ser actriz y protagonizar una pequeña película de carácter independiente. La comunicadora reconoció que siempre había querido ser una estrella de la interpretación, de hecho, tiene bastante talento. Poco a poco va aprendiendo a gestionar su fuerza, no hay nadie como ella.