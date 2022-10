La reina Sofía se vuelve a vengar de Letizia y deja a su hijo sin palabras

Esta semana está siendo muy ajetreada para la casa real. Tanto Sofía como Letizia y Felipe VI tienen su agenda muy ocupada de eventos y reuniones.

Por todos es conocida la mala relación que tienen la emérita y la actual monarca. Y aunque delante de los medios de comunicación intenten disimular, lo cierto es que se nota a leguas.

Sofía y las rencillas con su nuera

Cuando Felipe VI contó a sus padres que se iba a casar con una periodista que no tenía sangre real, a Sofía no le gustó la idea. No solo no le gustó, sino que lo sigue demostrando en la actualidad pese a que llevan casados ya casi 20 años.

Sofía nunca ha aceptado en la familia a la periodista, aunque la experiodista hubiera tomado muy bien el cargo con sus funciones como reina de España desde el principio.

| Europa Press

En la actualidad, todo el peso del mandato lo lleva Felipe, no obstante, delega diversos actos en su mujer, que son la mayoría, y en su madre cuando Letizia tiene muchos.

Esta semana mismo, Sofía ha asistido a unos actos y la que fuera periodista a otros. Ayer, en concreto, la madre de Leonor asistió a la Real Academia de Ingeniería mientras que Sofía, a la misma hora, se encontraba en una entrega de premios de Mapfre.

Sofía acudió, concretamente, a los premios sociales de la fundación del seguro como ya había hecho en otras ocasiones cuando la invitaron. Además, allí se encontró con su hija, la infanta Elena, con la que no coincidía en un acto público desde el año pasado en el club náutico de Atenas.

La agenda actual de Sofía

Sofía cada vez aparece en menos actos institucionales, dado que de ellos se encarga Letizia. No obstante, para no sentirse desvinculada totalmente del que fue su cargo, su hijo aún delega en ella alguna gala o entrega de premios.

Sofía, continuando con su papel, acude a los eventos de punta en blanco. Al de ayer de la fundación de Mapfre llevó un vestido largo azul con estampado y acompañado de una americana negra. Todo el conjunto lo acompañó con un collar de perlas y un broche que destacaba en su cuidado atuendo.

En la gala, Sofía se reencontró con su gran amiga y diseñadora, Carolina Herrera, por lo que se mostró agradecida por haber sido invitada otro año más.

| GTRES

Su hija Elena, por su parte, optó por un conjunto de falda y chaqueta entallada. En su look destacó el estampado floral de la falda y su peinado de ondas.

No fue el único acto programado en la agenda de la reina emérita esta semana, sino que el lunes también atendió distintos compromisos que tenía con el Banco de Alimentos.

Lo que si se sabe, es que las próximas semanas están en blanco. Tiempo que podrá aprovechar para descansar y visitar a sus hijos y nietos.

La próxima vez que se estima que se verá a Sofía en un acto público será a finales de este mes en Asturias y no lo hará solitariamente.

| GTRES

El 28 de octubre tendrá lugar en Oviedo los Premios Princesa de Asturias, a los que acudirán también Felipe VI, su mujer y su hija. También se espera que asista Leonor, que tendrá que abandonar su residencia en Gales, donde estudia segundo de bachillerato, para acudir a los premios.

Por tanto, muy pronto se verá de nuevo a la familia real junta y esta vez lo harán disfrutando en Asturias, lugar donde nació la periodista.