La reina Sofía se venga de Letizia en el funeral de Isabel II y publican la foto

La reina Sofía ha viajado a Londres para asistir al funeral de Isabel II y se ha convertido en una de las grandes protagonistas. Todos los ojos estaban puestos en ella porque es la primera vez en mucho tiempo que coincide con Letizia Ortiz. Su relación está bastante deteriorada y han publicado una fotografía que demuestra que nunca se llevarán bien.

Letizia Ortiz ha causado impacto nada más llegar a Reino Unido por dos motivos: su vestimenta y el error que ha cometido en la capilla. No se ha santiguado y hay quien considera que debería haberlo hecho por respeto, independientemente de sus creencias. La reina Sofía está acostumbrada a seguir las normas y sus seguidores han destacado su buen comportamiento.

Sofía de Grecia está acostumbrada a recibir críticas de todo tipo, pero en esta ocasión ha salido bastante beneficiada. El entierro de Isabel II es un acontecimiento histórico que no se podía perder, tenía la obligación de acudir y de estar en su sitio. Ha pasado la noche en mismo hotel que su marido, pero supuestamente no han dormido juntos.

La reina Sofía hace mucho tiempo que dejó de hacer vida con don Juan Carlos y ya no se molesta en guardar las apariencias. Por eso ha tomado una actitud tan firme en contra de su nuera, a quien considera responsable de lo que ha pasado en su familia. Los periodistas expertos en Casa Real aseguran que la emérita no le perdona a Letizia que sea tan estricta.

Letizia Ortiz ha sufrido una venganza silenciosa durante la despedida de Isabel II, nadie puede creer lo que ha pasado. Sofía de Grecia no se ha dirigido a ella, supuestamente no se han molestado en dirigirse la palabra en ningún momento. De ahí la mirada que le ha echado la mujer de Felipe VI cuando pensaba que los fotógrafos no estaban pendientes.

La reina Sofía prefiere estar lejos de Letizia Ortiz

Sofía se ha hospedado en el mejor hotel de Londres, un centro que frecuenta cuando visita la capital británica. Reino Unido es su país predilecto y siempre que puede se instala allí largas temporadas para alejarse de la presión mediática. Ahora no tiene que guardar las formas ni dar explicaciones, así que puede desaparecer y alejarse de los suyos.

Letizia ha salido ganando, a ella le han invitado a pasar la noche en la embajada que España tiene en Londres. Allí se ha quedado con su marido, quien también se ha mostrado distante con la emérita durante la misa de la reina de Inglaterra. El rey no ha posado junto a sus padres, sabía que era una imagen buscada y prefiere huir de la polémica.

La mujer de don Juan Carlos I se ha apartado de su nuera en todo momento, no se ha molestado por simular una buena relación. Se ha vengado de ella con una absoluta indiferencia que ha provocado reacciones de todo tipo. Hay quien le apoya, pero también hay quien cree que Letizia tiene demasiados motivos para estar molesta.

Letizia Ortiz ha evitado el problema en todo momento

La reina Sofía sabe cómo funciona la Casa Real británica, todo está medido al detalle y no hay espacio para la improvisación. En el último momento le han comunicado que debía estar sentada cerca de Letizia y no ha tenido más remedio que aceptar. Cabía la posibilidad de que ocupara otro banco, pero los responsables de la imagen de Isabel II no lo han considerado oportuno.

Sofía de Grecia no podía perderse el funeral, pero tampoco estaba dispuesta a asistir a cualquier precio. Se ha mantenido distante en todo momento, no ha bajado la guardia porque sigue desconfiando de parte de su familia. El periodista Jaime Peñafiel cree que Letizia Ortiz nunca hubiera sido de su familia si se hubiera investigado correctamente.