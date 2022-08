La Reina Letizia se sale con la suya y da el estoque definitivo a su suegra en público

Desde el primer momento en que Letizia formó parte de la familia real, su estilo para la moda ha sido uno de los grandes focos de atención de la prensa. Su imagen y elegancia a la hora de vestir a grandes diseñadores de moda nacionales e, incluso, internacionales ha destacado por encima de su labor como reina de España.

Y es que, en cada acto público que se deja ver, la madre de la princesa Leonor deslumbra el evento con su originalidad y sofisticación.

Como era de esperar, este verano, la reina Letizia ha tenido la agenda llena de compromisos laborales por cumplir. Además, aprovechando que, nuevamente, toda la familia está reunida porque Leonor ya acabó su primer año en el internado de Gales, la familia ha optado por dejarse ver juntos.

En esta ocasión, se encuentran en Mallorca para cumplir con una tradición familiar en la que, también, ha aparecido la mismísima reina Sofía. Eso sí, Letizia le ha demostrado a su suegra quién es la que manda aquí.

La reina Letizia le da donde más le duele a su suegra

Todo el mundo es consciente de la "escasa" relación que hay entre Letizia y la reina Sofía. Hace unos años, según los allegados de la emérita, la madre de Leonor no dejaba a su propia suegra ver a sus nietas a solas. Por lo que esto provocó que la relación entre las dos se enfriaría.

Desde ese entonces, pocas veces se las ha visto juntas aparecer en actos públicos, ya que la emérita apenas se dejaba ver ante las cámaras. No obstante, parece ser que la reina Sofía ha querido hacer una aparición estelar en un lugar muy especial para ella.

Así es, la esposa del rey emérito fue el primer miembro real que puso rumbo a Palma de Mallorca. Y es que la madre de Felipe VI reapareció tras meses estando ausente del foco mediático en el Palacio de Marivent. El motivo sería que quería acompañar a su hijo, nuera y nietas en la tradicional recepción a la sociedad civil de las Islas Baleares.

De esta manera, la suegra de Letizia se ha unido a la destacada costumbre familiar porque le tiene sumamente un cariño especial a la ciudad. Además, es preciso recordar que esta es la primera vez que vuelve a Palma de Mallorca tras la pandemia, ya que el año pasado tampoco pudo visitarla por las mismas circunstancias.

En la noche de ayer, 4 de agosto, la esposa del rey emérito aparecía, públicamente, al lado de su hijo y nuera. Pero, en esta ocasión, suegra y nuera han protagonizado una escena mítica porque a ambas se las ha visto de lo más cómplices. Así es, todo parece indicar que las rencillas que tenían han permanecido en el pasado y, ahora, se han vuelto más unidas que nunca.

No obstante, a pesar de que los medios presentes se sorprendieron del buen rollo entre ambas, hubo algo que destacó por encima de todo. Como no podía ser de otra forma, la reina Letizia acaparaba todas las miradas con su sofisticado outfit. Con un vestido largo con estampado de frutas verdes y azules sobre un fondo naranja, ese fue el look veraniego que escogió la madre de Leonor para lucir en la recepción.

Sin duda alguna, un diseño bastante favorecedor en el que, además, presumía de moreno y, por supuesto, hacía un guiño a las Islas Baleares. Y es que la pieza es obra de la diseñadora Charo Ruiz, con quien la esposa del rey Felipe VI ha colaborado en varias ocasiones.

Sin embargo, la reina Sofía, que se mantuvo en todo momento al lado de su nuera, permaneció bajo su sombra. Con un estilo bastante disimulado, la madre de la infanta Cristina combinaba un pantalón ancho de color beige con una blusa de distintos estampados en tonos azulados, como el mar.

La velada mágica de la reina Sofía

De manera que, de nuevo, la emérita se ha quedado en un segundo plano respecto a la reina Letizia, que, por el contrario, triunfaba.

Es un hecho que, por fin, la reina Sofía se ha animado a aparecer, nuevamente, en actos públicos. Y es que, debido a las últimas polémicas que han surgido en torno a su familia, la emérita prefería permanecer aislada del foco mediático.

Sin embargo, ahora, parece ser que la suegra de Letizia ha decidido pasar página y hacer acto de presencia en la velada del pasado jueves. Asimismo, la cena con la sociedad civil en Marivent fue todo un éxito, ya que hubo aproximadamente 400 invitados y, además, pudieron disfrutar de la gastronomía del chef mallorquín Santi Taura.