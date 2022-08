Raquel Sánchez Silva ya sabe quién estaba la noche que murió Mario Biondo

Raquel Sánchez Silva no logra pasar página del suceso más trágico de su vida. La presentadora extremeña sigue adelante con su vida, ahora de vacaciones estivales y disfrutando de su familia y amigos.

Raquel vivió la muerte de su marido, Mario Biondo, lo que supuso un tremendo e inesperado varapalo. Tras unos meses de luto en los que no se la vio, reapareció anunciando un teléfono móvil. Más allá de este criticado detalle, Raquel hizo borrón y cuenta nueva y quiso zanjar este doloroso episodio.

La justicia española también cerró el caso de la muerte de Mario Biondo apuntando a un suicido, algo que la familia del fotógrafo italiano nunca ha aceptado. Así pues, sin Raquel, ellos se han dedicado a seguir investigando y finalmente, la justicia italiana ha determinado la causas de la muerte de Mario.

Apuntan a que ni fue accidental, ni fue voluntaria, sino que la perpetraron uno o varios individuos a los cuales no se ha podido identificar. Esta tesis se sustenta en los movimientos que registraron el teléfono móvil y el ordenador de Biondo antes y después de la muerte. También lo argumentan por algunos detalles de la escena de la muerte, entre otros factores.

Raquel no se ha pronunciado respecto a estas sorprendentes novedades respecto a la muerte de su primer marido. Actualmente está de nuevo casada, tiene dos hijos y este suceso forma parte de su pasado. Sin embargo, hay nuevas noticias que le llegan a Raquel y que le harán volver a revivir su peor pesadilla

Raquel Sánchez Silva conoce quién estaba con su marido cuando murió

Raquel Sánchez Silva sigue de cerca las pesquisas que se están realizando sobre lo que ocurrió aquel fatídico día. Uno de los investigadores que está ayudando a la familia de Mario en la investigación es el criminólogo Óscar Tarruella.

Según informa pronto, Tarruella afirma que "la noche en la que murió Mario hubo dos personas en su casa "antes, durante y después de su muerte". El investigador asegura que "ya se ha puesto nombre y apellidos a esas dos personas y yo sé esos nombres. Hasta que no lo demuestre Facebook, sería un atrevimiento que los nombres salieran del informe" que los menciona.

¿Pertenecen estas personas al círculo de Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo? ¿Por qué no se las ha investigado?. Son preguntas que se hace Tarruella. "Si bien esto no incrimina directamente a nadie, lo que hace es sembrar la duda de una serie de personas que deberían haber sido investigadas".

Según dice, el hecho de que en España el caso se cerrara tan rápido no dio pie a que se pudiera investigar.

También apunta a las dificultades que, también en Italia, ha habido para que se investigue a fondo el caso. "Hay una corriente que no sé de dónde viene, que no quiere que esto se investigue. Incluso yo he recibido amenazas de muerte por investigar este caso".

Raquel guarda silencio

Raquel Sánchez Silva no se ha manifestado públicamente nunca más respecto a este caso. Con relación a las imágenes que borró del ordenador que compartía con Biondo tras su muerte aseguró que eran personales. Su declaración de entonces no dio motivos para seguir interrogándola y rápidamente se la excluyó de las pesquisas posteriores.

Tarruella apunta a que en otoño habrá novedades significativas sobre este caso. "Si se verifican ciertas informaciones habrá imputaciones. Si no se pueden determinar, se archivará.

Sin embargo, aunque la justicia no siga la investigación el criminólogo apunta a que la familia de Mario sí quiere seguir su lucha mediática, "publicando todo lo que se ha descubierto en las investigaciones".