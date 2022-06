Raquel Sánchez Silva revive su peor pesadilla en el tanatorio

Raquel Sánchez Silva está viviendo un buen momento personal. En lo profesional acaba de demostrar que es una auténtica luchadora pues en su última experiencia televisiva lo dio todo. Raquel fue una de las concursantes de El Desafío y logró un más que digno resultado siendo una de las que más pruebas logró superar.

Raquel se define como "perfeccionista y exigente". Asegura que quiere "hacerlo todo lo mejor que pueda" y así lo demostró en este concurso de retos televisivos. La extremeña, nacida en 1973, compagina su papel de presentadora en TVE con la colaboración en otros formatos televisivos.

A escala personal, Raquel ha conseguido la estabilidad familiar, algo que hace unos años parecía muy complicado. Así pues, su marido actual es Matías Dumont, un productor audiovisual argentino con quien tiene dos hijos, los mellizos Bruno y Mateo, nacidos en 2015.

Raquel ha trabajado en casi todos los grupos mediáticos españoles por lo que coincidió con Myriam Romero, la presentadora de Antena 3 fallecida a los 59 años.

El mundo de la televisión está consternado por su desaparición y Raquel Sánchez Silva es una de las que ha acompañado a la familia en estos duros momentos. Raquel ha acudido al tanatorio madrileño de La Paz para apoyar a la familia de Myriam.

Coincidió con Myriam en Antena 3 y desde entonces, guardaba una bonita amistad con la fallecida. Es por eso por lo que se ha fundido en un largo abrazo con sus familiares, como también han hecho otros rostros de la televisión.

Raquel Sánchez Silva revive sus peores momentos

Raquel Sánchez Silva no puede evitar que los tanatorios le remueva el dolor que sufrió en 2013, cuando su marido, Mario Biondo, fallecía. Fueron días muy complicados para Raquel, que se quedaba viuda con 40 años y que veía como su vida ocupaba todos los titulares

Biondo fallecía en extrañas circunstancias en el piso que compartía con Raquel. Tras una investigación se concluyó que la causa de la muerte era el suicidio. Pese a ello, la familia del italiano no dio credibilidad al tema y ha estado luchando hasta ahora para que se reabra el caso.

Su objetivo es que se investigue de nuevo la muerte de Biondo, ya que ellos apuntan a que hubo otras personas implicadas en la misma. De momento, en Italia el caso está todavía en sede judicial y las investigaciones arrojan todavía más misterio sobre este caso.

En España, el caso está cerrado de momento, no va a abrirse. Raquel, superado el duelo por perder a su marido, quiso pasar página y así lo ha hecho. Ya no vive en el piso que ocurrió aquella desgracia y ahora es un centro de meditación y de yoga.

Ella ha querido salir adelante y no quiere seguir indagando en las posibles causas de la muerte. Esto le ha provocado un importante distanciamiento con la familia de Biondo, que no entienden que no quiera llegar al fondo del asunto.

Raquel Sánchez Silva recibe ataques en las redes sociales

Raquel Sánchez Silva ha sido, como muchos otros famosos, víctima de los haters que destripan a los personajes en las redes sociales. Tiene 240 000 seguidores en Instagram y asegura ser víctima de la crítica.

"Es evidente que me han hecho daño en algún momento. A nadie le gusta que le insulten y mucho menos que le acosen", decía en el programa Fuera del Mapa.

Allí contó que ha recibido ataques muy duros en redes sociales, algo que lleva con resignación, pero que le preocupa.

La vida de Raquel no ha sido fácil y el dolor que se respira en los tanatorios y despedidas de personas queridas le hacen revivir su experiencia vital más traumática.