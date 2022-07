Raquel Mosquera toma una dura decisión para evitar la recaída y el psiquiátrico

La guerra entre Raquel Mosquera y Rociíto no ha hecho nada más que comenzar. Debido a que el último episodio de En el nombre de Rocío ha levantado alguna que otra ampolla de sangre.

El pasado viernes, 1 de julio, se emitió en Mitele Plus el tercer capítulo de esta serie documental, centrado en la vida de Pedro Carrasco. Pero, sin duda, la protagonista principal fue su mujer.

"Yo no sé si se arrepintió de haberse casado o si se arrepintió de haberla conocido, no sé con cuál opción me quedo, pero estaba arrepentido", aseguró la protagonista del documental, además de apuntar que su padre jamás quiso tener hijos con la peluquera.

Aunque las palabras que más dolieron a Raquel Mosquera fueron las que Carrasco pronunció en el Deluxe después de esta polémica emisión. "Es mala, es una persona cruel y manipuladora".

Ahora, la colaboradora de televisión ha vuelto a dar un paso al frente y ha tomado una dura decisión para evitar recaer en sus problemas del pasado.

Raquel Mosquera pierde los papeles en directo

Raquel Mosquera acudió al plató de Viva la vida este domingo, 3 de julio, para responder públicamente a todas y cada una de las acusaciones que Rociíto vertió sobre ella en el último capítulo de su docuserie.

"Todos los adjetivos que ella dice de mí, se los digo yo a ella. Hasta ahora no se lo había dicho, pero se lo digo a la cara", comenzó diciendo la televisiva.

Además, Raquel Mosquera quiso aclarar lo que pasó con los objetos personales de Pedro Carrasco. Entre ellos, se encuentra el cinturón de boxeo al que su hija hizo referencia.

"El cinturón ella jamás ha tenido interés en él. En la demanda, no me lo pidió porque el cinturón y otras cosas no tenían interés económico, esas son las cosas con las que yo me quedé, con las cosas sentimentales".

Por otra parte, la tertuliana de Telecinco también zanjó la polémica de si el boxeador se había arrepentido o no de haberse casado con ella. "Por supuesto que adoraba a su hija, pero también me adoraba a mí".

"Ella dice que no se habla en nombre de los muertos, pero yo todo lo que he dicho de Pedro han sido cosas buenas, no como ella", aseguró a continuación. "El amor se demuestra en vida y no con documentales".

"Rocío dice que su padre estaba arrepentido de haberse casado conmigo, pero es mentira, ella lo dice únicamente para hacerme daño porque ella es así, mala persona. A mí su padre me adoraba".

Para finalizar, Raquel Mosquera dejó a todos sus compañeros con la boca abierta al asegurar que, para Pedro, lo más importante no era su hija. "Lo más importante para Pedro, por mucho que fuese su hija, era yo. A mí me quería más porque yo siempre estuve con él, en sus mejores y en sus peores momentos".

Raquel Mosquera ya no tiene miedo

Durante su última intervención en Viva la vida, Raquel Mosquera dejó muy claro que ya no tiene miedo a todo lo que puede suceder después de sus polémicas declaraciones.

"No tengo miedo a nada, ni a nadie, y menos a ti [Rociíto]. Todo lo que digas sobre mí lo tendrás que demostrar en un juzgado, tanto tú como la persona que tienes al lado".

Además, la televisiva quiso aprovechar la ocasión para hablar sobre sus conocidos problemas de salud. Y es que, durante el Deluxe, Carrasco aseguró que no iba a hablar de la peluquera porque "no estaba bien de lo suyo".

"Yo lo llevo muy bien, estoy en manos de un psiquiatra, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante. No como tú y el que tienes al lado, que vivís de documentales y de programas".