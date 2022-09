Raquel Mosquera, preocupada al saber que pasará después de salir lo de su embarazo

No es de extrañar que Raquel Mosquera está viviendo una de sus peores épocas. Y es que, tras el estreno de la segunda temporada de la docuserie de Rociíto, En el nombre de Rocío, no ha parado de estar en el ojo del huracán.

Su papel, en la familia de Rocío, supuso un antes y un después tras la muerte del boxeador, Pedro Carrasco. Desde entonces, la colaboradora ha atacado públicamente a su exhijastra como al resto de su familia más mediática.

Ahora, todo indica que es el turno de la madre de Rocío Flores de poner los puntos sobre las íes a la que algún día fue su madrastra. Incluso también ha desmentido públicamente declaraciones que la excolaboradora dio en el pasado sobre los planes que tenían ella y el boxeador de convertirse en padres.

Raquel Mosquera descubre el verdadero motivo por el que Pedro Carrasco no quería tener más hijos

Desde que falleció repentinamente Pedro Carrasco, Raquel jamás ha conseguido levantar cabeza. Y es que, en el momento en que se tuvo que despedir del "amor de su vida", empezó a padecer una serie de trastornos mentales. Además, lejos de olvidarse de él, siempre que tiene ocasión, homenajea su figura.

No obstante, pese al amor que todavía le profesa, lo cierto es que no siente lo mismo hacia la persona que fue más importante en la vida de Pedro Carrasco. Rociíto mantiene una terrible relación con su exmadrastra, que siempre la ha atacado alegando el mal comportamiento de esta hacia su progenitor.

Aunque la hija de 'La más grande' guardó silencio durante muchos años, decidió hablar públicamente el año pasado en su primer documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. En más de un episodio, la mujer de Fidel Albiac le lanzó algún que otro dardo a la excolaboradora.

Sin embargo, ha sido con motivo de la emisión de la segunda temporada que Rociíto ha empezado a atacarla. En el cuarto episodio, la hija de 'La más grande' ha querido desmentir una información que, en su día, dio la misma Raquel Mosquera.

Es bien sabido que la peluquera siempre ha confesado que tanto ella como Pedro Carrasco querían convertirse en padres. No obstante, según Rociíto, este dato es falso y ha explicado el porqué su padre no tenía pensado volver a experimentar la paternidad.

Todo empezó con el reparto de la herencia del boxeador, que falleció sin hacer testamento. En ese momento, Rociíto explica que Raquel y ella se reencuentran y que la peluquera "acude sin abogado, pero con el consejo de Álvaro Clemares, amigo de mi padre".

"Se le dice que mi padre ha muerto sin testar y que se va a hacer un cuaderno particional. Esto como aceptación de la herencia que a ella le corresponde una cuota de viudedad. Se le convalida por el usufructo del piso de Paseo de la Habana (donde vivía el matrimonio) durante 6 años".

"Ella me dice que sí, que le parece estupendo, pero que tenía que jurarle que quería a mi padre. Me levanté y me fui", decía la exmujer de Antonio David. A partir de entonces, se empezó a especular la verdadera razón por la que Pedro Carrasco no tenía un testamento hecho, una duda que resolvió su hija en ese mencionado episodio.

"No dejó testamento porque él quería que todo lo que tuviese fuese para mí. Él me lo soltaba cuando era pequeña, pero yo no lo asimilaba", empezaba diciendo Rociíto. "Cuando le decía 'qué abrigo más bonito le has comprado a Raquel', él me decía 'tú no te preocupes, que todo lo que tengo es para ti'", revelaba.

"Ya de adulta ha sido cuando he asimilado sus palabras. Y por eso él no quería hijos. Mi padre no testó a conciencia", zanjaba contundente.

Raquel Mosquera, en el punto de mira

Asimismo, continuando con su relato, la hija de 'La Jurado' volvió a desmentir a Raquel Mosquera cuando esta aseguraba que la habían engañado en la repartición de la herencia de Carrasco.

Tal y como la mujer de Fidel Albiac muestra, la peluquera y ella llegaron a un acuerdo. Incluso explica que su exmadrastra resultó ser la más beneficiada porque adquirió la sociedad que tenía esta con su fallecido marido, además de heredar el piso donde el matrimonio vivió.

Por todos los años que, según la madre de Rocío Flores, la colaboradora estuvo mintiendo en plató, Rociíto no dudó en lanzarle una seria advertencia.

"Se acabó el hablar en su nombre para mentir. Para hacer daño a la persona que él más quería en el mundo por encima de ella y de quien fuera: esa era yo. Ya está bien", zanjaba tajantemente.