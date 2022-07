Raquel Mosquera pierde la calma después de salir el lado oscuro de su embarazo

Raquel Mosquera ha reaparecido en Viva la Vida después de las declaraciones que Rociíto ha hecho en el documental En el nombre de Rocío. La hija de la Más Grande insinúa que el matrimonio de la peluquera y Pedro Carrasco no era tan idílico como parecía. Asegura que el boxeador se arrepintió de haberse casado porque siempre estuvo enamorado de Rocío Jurado.

Raquel Mosquera ha hablado alto y claro porque no consiente que nadie ponga en duda su relación sentimental más importante. La mujer de Fidel Albiac asegura que Pedro nunca quiso tener hijos con Raquel, un embarazo que en su momento dio de qué hablar. La colaboradora podría no haber contado la verdad y ahora ha perdido la calma porque no sabe cómo reaccionar.

Raquel, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, ha reconocido que el nuevo documental de Rocío le está haciendo daño. Sin embargo, ha optado por mantenerse en un segundo plano porque piensa que así podrá defenderse mejor. “Las cosas no me resbalan porque soy una mujer de sentimientos, pero la verdad solo tiene un camino”, ha deslizado en Viva la Vida.

Raquel asegura que tiene la conciencia tranquila, a pesar de que su estado de nervios invite a pensar lo contrario. “Yo creo en la justicia terrenal, pero más en la divina”, le explica a Emma García en un tono muy contundente. La presentadora le ha felicitado, pues se ha dado cuenta de que no habla desde el rencor, simplemente está afectada.

Mosquera ha dado un paso más allá y ha desvelado una supuesta presión que recibe por parte de los amigos de Rociíto. Cree que Alejandra Rubio se burla de ella cuando habla y esa situación no le hace sentirse cómoda porque le impide expresarse con naturalidad. “Me han enviado las imágenes y cuando yo estoy hablando Alejandra se ríe”, declara la peluquera.

Raquel Mosquera sabe que pasó con el bebé

Raquel tiene que resolver un problema muy serio porque Rocío le ha acusado de haber mentido en un tema delicado. Supuestamente Pedro nunca quiso tener descendencia con ella, no se sentía preparado para dar el paso y eso dice mucho de la relación. Rociíto explica que el matrimonio decidió vender una versión a la prensa, pero la realidad era diferente.

“Mi padre públicamente sostuvo que sí, pero tuve aluna conversación con él respecto a eso y me dijo que no”, explica Carrasco sobre el embarazo. “Entiendo que me dijo que no podía decirle que no a Raquel, estaba en una encrucijada, pero no quería niños”. Estas declaraciones le han sentado mal a la colaboradora, quien no deja de recibir ataques.

Mosquera se ha presentado en el plató de Viva la Vida para dejar claro que nadie va a ensuciar su matrimonio con Pedro Carrasco. Ha aprovechado para dejar claro que su compañera Alejandra Rubio no tiene un buen comportamiento. “Yo me siento arropada, eso es un tema, pero otra cosa es hacer risitas o gestos”.

Raquel Mosquera recibe un nuevo ataque

Raquel entiende que lo que sucedió con el bebé que pretendía tener con Pedro Carrasco debe quedarse en la intimidad. Tiene muchos conflictos encima de la mesa y lo que menos necesita son nuevas polémicas. Alejandra Rubio se ha dirigido a ella para mandarle un mensaje importante.

“Ella siempre me intenta desacreditar, pero igual sé más de lo que parece y por eso no me deja hablar nunca. Ha habido cosas de Rocío que a mí no me han gustado, pero te digo que a mí no me faltes el respeto”. La hija de Terelu Campos está dolida porque piensa que Mosquera no está contando la verdad y supuestamente tiene pruebas.