Raquel Mosquera hace llorar a quién más quiere al confesar el motivo de la ruptura

Raquel Mosquera lleva dos semanas desaparecida y la situación se ha descontrolado, así que no ha tenido más remedio que actuar. Ha entrado por teléfono en Viva la Vida para explicar por qué ha decidido romper con el programa antes de tiempo. También ha aprovechado para mandarle un mensaje importante a su amiga Ana María Aldón.

Raquel Mosquera ha conseguido que la mujer de Ortega Cano se emocione, pues sus palabras han sido completamente tiernas. “Para mí Raquel ha sido un ejemplo de superación, le mando un beso enorme y le agradezco el consejo”, ha declarado Ana María.

La peluquera le ha recomendado que se ponga en manos de profesionales y que se junte con los que le quieren de verdad.

Raquel ha despertado la curiosidad de todos porque después del documental de Rocío Carrasco ha desaparecido sin avisar a nadie. Asegura que no le sucede nada, simplemente tiene mucho trabajo en su centro de belleza y no puede estar en Telecinco. Ha roto su relación con Viva la Vida antes de lo previsto porque necesita descansar y disfrutar de su familia.

“Realmente, gracias a Dios, me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida. Para mí los días que he ido a Viva la Vida han sido un esfuerzo porque yo solo descanso los domingos. Quiero explicarlo bien, llevo un tiempo trabajando mucho porque mis profesionales están de baja y ahora hay vacaciones con turnos”, ha explicado.

Mosquera quiere dejar claro que no ha dejado de trabajar en su programa por intereses económicos, no tiene ninguna otra oferta. “No he cerrado ninguna exclusiva, pero no quiere decir que más adelante no lo haga porque yo estoy encantada de la vida”. Para ella es importante que el público entienda su postura porque se considera una profesional del medio.

Raquel Mosquera confiesa sus sentimientos

Raquel ha desvelado su relación con Ana María Aldón, nadie sabía que eran tan amigas y quería mandarle un mensaje de apoyo. “Lo primero quiero decirle que mucho ánimo y mucha fuerza, tiene que rodearse de personas que le quieran. No debe encerrarse en sí misma porque no puede caer en una depresión o ponerse peor, se tiene que poner en manos de médicos”.

Mosquera se ha mostrado algo molesta porque sus compañeros de Viva la Vida le han mandado a varios reporteros. “Yo no quería que me siguiesen hasta la puerta de mi casa porque nadie sabe donde vivo”, ha explicado en un tono prudente. La mujer de Ortega Cano, muy emocionada, le ha felicitado por cómo está llevando su último conflicto.

La viuda de Pedro Carrasco mantiene una guerra abierta con Rociíto, quien le acusa de moverse por intereses económicos. Su desaparición televisiva demuestra que para ella lo único importante es estar con su marido y con sus hijos. Solamente puede disfrutar de ellos el domingo y quiere aprovechar el tiempo, no puede ir a Telecinco.

Raquel Mosquera desmiente sus problemas de salud

Raquel Mosquera quiere dejar claro que está perfectamente, no tiene ningún problema de salud ni se encuentra baja de ánimo. Los espectadores se han quedado más tranquilos, pues había mucha expectación por saber lo que le estaba sucediendo. Mosquera ha desmentido que haya recaído en una crisis personal, pues tiene fuerza para superar cualquier obstáculo.

“Nada más lejos de la realidad, yo descanso muy bien y hago deporte con una persona que me da clases individuales. Simplemente que a mi centro de belleza le faltan profesionales, tengo que hacer muchísimas horas y el domingo es mi único día de descanso. Mi representante ya lo dijo, que tenía compromisos y que para mí era un esfuerzo”.