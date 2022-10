Raquel Mosquera conmociona a los suyos por su hijo pequeño

Raquel Mosquera lleva unos meses alejada del foco mediático. Y todo después de ser una de las grandes protagonistas de los primeros episodios de la segunda docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío.

Raquel Mosquera mantiene un perfil bajo en las redes sociales. Ya no acude a los platós de televisión como hacía anteriormente cuando era colaboradora fija de Telecinco.

Ahora se dedica más a su familia y el caso es que nunca ha escondido el gran amor que siente por sus dos hijos. A Raquel Mosquera siempre le han gustado los niños y a pesar de haber intentado tenerlos junto a Pedro Carrasco, fue años más tarde cuando pudo cumplir su sueño.

Raquel Mosquera asume que ha crecido mucho en estos años

Raquel Mosquera tiene a sus hijos, Raquel y Romeo, como las grandes pasiones de su vida. Ella es toda una madraza y presume como la que más de sus hijos. Ellos le dan las mayores satisfacciones en su vida a pesar de los sinsabores que tiene la misma para Raquel.

En uno de sus post, la excolaboradora de Telecinco ha sacado pecho y ha lucido con orgullo una imagen en la que aparece su pequeño Romeo, el benjamín de la familia. Estamos hablando una foto en la que se ve al hijo de Raquel Mosquera, que ha pegado el estirón de una forma notable.

Recordemos que hace 16 años, la televisiva tuvo a su primera hija fruto de su relación con Toni Anipke. Nueve años más tarde, en 2015, la que fuera mujer de Pedro Carrasco volvió a ser madre esta vez con Isi, su actual marido.

Mosquera deja a sus seguidores helados tras verle con ella

Romeo llegó a su vida de la forma más especial y ahora con seis años y medio, el pequeño es todo un hombrecito.

El menor hace las delicias de la peluquera madrileña y es un niño divertido y risueño que le pone mucha pasión a lo que hace. Cualquier regalo de su madre lo agradece como el que más.

El caso es que la madrileña ha compartido un post en Instagram, al ritmo de Motomami, el flamante éxito de Rosalía. Romeo está pletórico y muestra su alegría después de que su madre le haya regalado un libro de Spiderman para que se lo pase en grande.

"Una de las cosas más bonitas y maravillosas de la vida es ver a los niños alegres y felices. Los niños me transmiten ilusión y los mayores, sabiduría. Abrazos y besos, para todos, míos y de mi bomboncito Romeo", rezaba un texto anexo al post.

El motivo por el que ya no aparece en sus redes sociales

Muchos de los seguidores de Raquel Mosquera han estado prestos a comentar este post en el que le han dejado ver que el joven está muy grande y guapo con casi siete años. La madrileña no ha podido hacer otra cosa que agradecer a su legión de seguidores cómo han recibido esta nueva publicación y algunos le han preguntado por la hija adolescente, Raquel.

Ella está a punto de cumplir los 17 años. Y la peluquera ha desvelado la razón por la que ya no suele publicar fotos de su hija mayor en sus redes sociales.

"Me dijo que no quería seguir saliendo, y yo lo he respetado, como es lógico y normal. A mí me encantaría que saliese para poder presumir de la hija maravillosa que tengo; no solo por fuera sino más por dentro. Muchas gracias por preguntar por ella y echarla en falta", sostenía la gran enemiga de Rociíto.