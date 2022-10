Raquel Bollo reconoce que el médico se ha puesto serio porque ha perdido la visión

Raquel Bollo se ha convertido en una de las empresarias más famosas de Sevilla, así que todo lo que le sucede se convierte en noticia. Empezó su carrera en televisión, pero nunca se ha sentido demasiado cómoda, por eso ya no aparece tanto. Ha estado muchos años luchando contra la presión mediática y ahora parece haber encontrado una estabilidad perfecta.

Raquel Bollo sabe que la pequeña de la casa ha tenido un problema bastante serio, aunque la situación está controlada y fuera de peligro. Su nieta Jimena, hija de Alma Cortés, acudió a urgencias porque había perdido la visión y los suyos estaban preocupados. Alma, que se dedica al mundo de las redes sociales, ha narrado el episodio para no dejar espacio a la especulación.

Raquel reconoce que la situación ha sido preocupante, pero el médico ha hecho muchas pruebas y tienen claro que ya no hay ningún riesgo. En un primer momento se puso serio porque la niña no podía ver con facilidad, pero no tardó en encontrar el motivo. Días antes le habían puesto una vacuna y simplemente estaba sufriendo un efecto secundario, nada más.

Raquel ha publicado mucho contenido de su nieta en Instagram porque es una cría muy alegre capaz de hacer sonreír a cualquier persona. La colaboradora comentó que, nada más verla, sabía que le pasaba algo porque ella es muy inquieta y estaba “pachucha”. Alma le llevó al médico y no tardó en relajarse, pues todo lo que estaba pasando entraba dentro de la normalidad.

Bollo y su hija se asustaron cuando Jimena les dijo que “no podía ver”, por eso pidieron ayuda a los especialistas de manera urgente. Por suerte todo ha quedado en un susto y la familia vuelve a estar tranquila, al menos eso es lo que demuestran. Todos suben contenido a las redes y sus seguidores están encantados de que sean un clan tan unido.

Raquel Bollo quiere proteger a sus hijos

Raquel conoce el lado oscuro del mundo de la fama porque estuvo casada con Chiquetete, el padre de sus dos hijos mayores. El primo de Isabel Pantoja fue una de las grandes promesas de España, a pesar de que pasó los últimos años de su vida retirado. La sevillana comenzó a trabajar en televisión después de su divorcio, pero se dio cuenta de que era peligroso.

Bollo quiere lo mejor para los suyos y sabe que a su hijo Manuel no le viene bien que esté constantemente delante de las cámaras. Él es cantante y necesita estar lejos de la crónica social para que el público no se confunda y tenga en cuenta su talento. Nadie puede negar que ha heredado el arte de Chiquetete, es un músico de primera división y se merece lo mejor.

La ex del cantante podría haber ganado mucho dinero en Telecinco, pero prefiere centrarse en su empresa y estar lejos de la fama. Lo último que ha hecho ha sido participar en Viva la Vida, espacio que presentaba Emma García los fines de semana. Según contó, estaba dispuesta a volver a la cadena, pero para ella es fundamental encontrar el programa adecuado.

Raquel Bollo es consciente del problema

Raquel y su hija publican mucho contenido de Jimena y eso es un arma de doble filo porque hay internautas con muy mal carácter. La niña está ligeramente expuesta y los detractores de Alma Cortés ya saben que es su punto débil. Pero ella no tiene en cuneta el peligro, por eso ha desvelado que estaba preocupada porque, por un momento, su pequeña había perdido la visión.

Bollo está más tranquila, el médico se puso serio y no paró hasta encontrar la respuesta que estaba buscando. Afortunadamente su nieta está perfectamente, se nota que ha heredado el talento de su familia, sobre todo de su abuela. La tertuliana sabe hacer absolutamente de todo: diseña, baila, canta y trabaja en televisión siempre que quiere.