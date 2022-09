Raquel Bollo confirma lo de su nueva niña y desvela que nombre ha elegido para ella

No cabe duda de que en los últimos años, la vida de Raquel Bollo ha pegado un giro de 180º. Y es que la sevillana pasó de ser una de las colaboradoras estrella de Sálvame a desaparecer del formato de las tardes.

Aunque su marcha dio mucho de que hablar y todo apuntaba a que no iba a volver a la pequeña pantalla, finalmente, no fue así. Años más tarde de su despedida del mencionado programa, la extertuliana volvía a la carga colaborando con otro espacio de la cadena, Viva la Vida.

Sin embargo, de nuevo el destino impidió que la empresaria siguiera su carrera televisiva porque, tiempo después, se cancelaba definitivamente el formato de Emma García. A partir de entonces, Raquel Bollo ha desaparecido del foco mediático y lo poco que se sabe de su vida es gracias a las redes sociales, donde trabaja como influencer.

Justamente, hace unas semanas, la sevillana ofreció otro detalle de su intimidad a todos sus seguidores, ya que reveló quiénes son sus ilusiones desde hace años.

Raquel Bollo, unida a unos miembros muy especiales de su familia

Desde hace algún tiempo que no se sabe nada al respecto de la vida privada de Raquel Bollo. Concretamente, desde que finalizó Viva la Vida el pasado mes de julio. Seguramente, para ella fue un golpe duro porque con la cancelación de este espacio ya no iba a contar con más intervenciones en plató.

Eso sí, la sevillana ya ha confesado que no descarta volver a trabajar en la pequeña pantalla. Incluso afirmó que la encantaría trabajar con la mismísima Sonsoles Ónega.

"¿Te irías a Antena 3 con Sonsoles Ónega a trabajar?”, le preguntaron en una ocasión. A lo que Raquel Bollo expresó que “encantada". "Trabajaría en cualquier formato donde me encuentre cómoda”, prosiguió.

No obstante, parece ser que, por el momento, no entra en sus planes trabajar nuevamente como colaboradora. Y es que a la extertuliana le va a las mil maravillas tanto en lo personal como profesionalmente hablando. Además de contar con su propia firma de moda, también Raquel Bollo tiene una infinidad de compromisos profesionales como influencer.

Justamente, hace unos días, posaba junto a Virginia Troconis, mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés', en los premios Escaparate, donde triunfó con su exclusivo look.

Desde luego, no cabe la menor duda de que la empresaria está completamente centrada en su vida profesional. Sin embargo, en los últimos años, también está sumamente enfocada en otra faceta: la de abuela de familia.

Y es que tal y como se puede observar en su Instagram, a Raquel Bollo se le cae la baba con sus dos nietas. Ambas son la ilusión de su vida: Jimena y Junquera nacieron en febrero y julio de 2020, respectivamente.

De esta manera, la influencer se estrenó como abuela por partida doble en el año de la pandemia y, desde entonces, no para de presumir en Instagram de las dos pequeñas.

Justamente, hace unas semanas, la sevillana publicaba una imagen al lado de Jimena, nieta por parte de su hija Alma Cortés, en Instagram, donde se sinceró como nunca.

"Me la acaban de enviar y no me he podido resistir… Dicen que el amor perfecto no llega hasta que los nietos nacen. Y yo solo puedo decir que cuando escucho 'ela' o 'yaya' (cada una me llama de una manera) mi cuerpo no cabe en sí, es un sentimiento inexplicable", escribía sumamente emocionada.

Raquel Bollo sobre ser abuela: "para mí fue un disgusto"

Desde luego, no es la primera vez que Raquel Bollo enseña a las dos ilusiones de su vida por redes sociales. Y es que, como bien demuestra siempre, para ella son sus pilares fundamentales en su vida.

Aunque lo cierto es que hubo un tiempo que le costó asimilar que iba a convertirse en abuela a sus 44 años. Por parte de su hija Alma Cortés, no fue una noticia fácil de asumir porque la joven apenas tenía 21 años.

"Para mí fue un disgusto. Ella es joven, está estudiando una carrera y no es lo que yo quería para ella", confesó en su momento. No obstante, ahora que ya ha transcurrido un tiempo desde entonces, la empresaria solo puede admitir que las pequeñas son la alegría de la casa.

