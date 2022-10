Raquel Bollo confirma la desaparición y sus tres hijos admiten que es grave

Raquel Bollo ha reunido a su familia para celebrar un evento especial: el bautizo de su nieta Jimena, la hija de Alma Cortés. Los tres hijos de la colaboradora esperaban ansiosos la llegada de Isabel Pantoja, pero se han quedado con las ganas. La cantante sigue desaparecida y no se siente con fuerza de hacer acto de presencia en una fiesta pública.

Raquel Bollo ha trabajado en televisión, pero no se siente cómoda con la popularidad y no quiere vender ciertos aspectos de su vida. No ha comercializado con el bautizo de Jimena, así que Isabel podría haber estado en el evento, pero no ha querido. La puerta de la iglesia estaba plagada de periodistas y la cantante prefiere no dar determinadas explicaciones.

Manuel, Alma y Samuel, los tres hijos de Raquel, han admitido que la situación es más grave de lo que parece. Isabel Pantoja es una más de la familia, pero no han podido verla porque está realmente afectada por todo lo que está pasando. Desde que regresó de su última gira ha desaparecido, ni siquiera sus íntimos amigos saben dónde se está refugiando exactamente.

Raquel cree que la cantante está en Cantora, pero no hay ninguna prueba de que así sea, de hecho se han publicado datos contradictorios. El periodista Antonio Rossi insinúa que se ha instalado en Sevilla para estar cerca de Kiko Rivera. Sin embargo, el DJ ha dejado claro que no va a reencontrarse con su madre, así que esta teoría cae por su propio peso.

Bollo, según han contado en Fiesta, había invitado a la viuda de Paquirri al bautizo de Jimena y por un momento pensó que aparecería. Pero finalmente confirmó lo que sus más allegados estaban sospechando: la sevillana esta completamente desaparecida. En Telecinco aseguran que no atraviesa un buen momento y que cada vez está más sola.

Raquel Bollo lo ha intentado todo

Raquel sabe que la madre de Kiko Rivera ocupa un papel fundamental en su vida, por eso no le ha hecho ningún reproche. Sus hijos tienen mucha relación con ella, de ahí que se hayan preocupado después de admitir que el problema es bastante grave. La cantante cada vez tiene menos oportunidades de reconciliarse con Kiko, ahora él no quiere verla.

Bollo habla del tema con mucha prudencia porque piensa que “en las guerras nadie gana”, así que no quiere tomar posición. La viuda de Paquirri le ha robado el corazón, pero también quiere mucho a Kiko y sabe que él no lo está pasando bien. Irene Rosales ha entrado en juego en esta situación porque Lydia Lozano asegura que es íntima amiga de Raquel.

La exmujer de Chiquetete está cansada de excusarse y lo único que quiere es centrarse en su familia, pero no le dan la oportunidad. Siempre le involucran en escándalos que no le corresponden y ella intenta ser amable con todos los periodistas. Hace un gran esfuerzo cuando responde a alguna pregunta, pues no le gusta ser el centro de atención.

Raquel Bollo ha tomado una decisión sin retorno

Raquel sabe que sus pequeños, Manuel, Alma y Samuel, están bien criados y que no tienen necesidades. Con eso ya le sobra, por eso ella ha tomado una decisión: no entrar en polémicas innecesarias. Podría ganar mucho dinero hablando de otros temas, pero quiere centrarse en sus propios asuntos.

Bollo ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas, pues se ha convertido en portavoz de Kiko Rivera. Gracias a ella sabemos que el DJ se recupera favorablemente y que está en las mejores manos. Tendrá que salir solo de esta, pues su madre prefiere seguir desaparecida, además él no se siente preparado para reencontrarse con ella.