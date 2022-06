Raquel Bollo asusta a los hijos de Rociíto al confirmar que todavía hay odio

Raquel Bollo lleva mucho tiempo trabajando en televisión y ha demostrado que tiene talento, pero ciertas personas siguen sin confiar en ella. Hay quien piensa que trabaja como colaboradora por su conexión con la familia Pantoja, pero ella hace caso omiso a sus detractores. Tiene a sus espaldas un ejército de enemigos que critica todos sus movimientos y recientemente ha ocurrido algo grave.

Raquel Bollo se ha sentado en el plató de Viva la Vida para dar su opinión sobre el nuevo documental que ha preparado Rociíto. Lo primero que ha comentado es que se acababa de someter a una operación estética, así que no podía alterarse demasiado. Sin embargo, ha dejado claro que tiene argumentos suficientes para justificar su postura: “Estoy operada, pero tengo fuerzas”.

Raquel ha asustado a Rocío y David Flores, los hijos de Rociíto, porque ha confirmado que Carrasco sigue siendo muy poderosa. Las redes sociales se han plagado de mensajes de odio después de las duras declaraciones que ha hecho Bollo. La colaboradora cree que Rocío no está respetando la memoria de la Más Grande porque ha sacado a la luz un documento privado.

Raquel ha recibido ataques de cientos de espectadores de Viva la Vida, incluso hay quien exige que abandone el programa cuanto antes. Solamente ha dado su opinión, pero todo hace pensar que los seguidores de Carrasco no se lo van a poner fácil. La tertuliana fue la primera en hablar de odio, ella piensa que Rociíto habla desde un sentimiento que no debería tener.

“Rocío Carrasco demuestra una rabia y un odio hacia esa persona”, comentó hace un tiempo haciendo referencia a Rocío Flores. Desde este momento Bollo no tiene buena prensa y todo el mundo le acusa de tener fijación por la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, ella insiste en que solamente está haciendo su trabajo y comentando la actualidad.

Raquel Bollo tiene un mal concepto de Rociíto

Raquel cree que Carrasco se equivoca y que no debería publicar un nuevo documental porque Rocío Jurado no estaría de acuerdo. Alejandra Rubio, una de sus compañeras de Viva la Vida, tiene una opinión contraria y piensa que la ex de Antonio David hace lo correcto. “Vamos a tratar a todo el mundo por igual, ellos llevan 150 años hablando y ella tiene derecho a hablar y dar su versión”.

Bollo ha comprobado que hablar mal de la hija de la Más Grande sigue generando consecuencias muy serias. David y Rocío Flores podrían estar asustados porque está a punto de emitirse un nuevo documental que promete ser definitivo. La viuda de Pedro Carrasco también ha estado en el plató de Emma García y ha prometido que ella no iba a ver la serie.

“Si puedo evitar verlo lo voy a evitar porque la mayoría de ese programa no me concierne”, ha explicado visiblemente preocupada. “La vida con los años te la tomas con más tranquilidad y no le das importancia a las cosas que no la tienen”. La antigua madrastra de Carrasco ya ha tenido muchos problemas y no quiere entrar en nuevos conflictos.

Raquel Bollo maneja información fiable

Raquel es íntima amiga de Olga Moreno, por eso tiene tantos datos y puede hablar desde el desconocimiento. El problema es que los fans de Rociíto no le dejan dar su opinión y le acusan de estar contaminada por la versión incorrecta. La colaboradora ha comprobado lo peligroso que es el odio en las redes sociales, aunque ya no le tiene miedo a nada.

Bollo quiere ser libre, ya sufrió mucho en el pasado y no está dispuesta a pasar por lo mismo. Siempre ha dejado claro que sus amistades se quedan fuera de la televisión, a ella solamente le interesa la verdad. Crítica desde la objetividad, pero los espectadores no confían en sus buenas intenciones y desmontan todos sus argumentos.