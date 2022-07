Raquel Abad huye de España acompañada después de filtrarse su foto prohibida

Raquel Abad ha decidido poner tierra de por medio. Tras salir a la luz todos los detalles de su enlace, la actual mujer de Kike Calleja ha cogido sus maletas y se ha dirigido al aeropuerto rumbo a su nuevo destino.

No hay ninguna duda de que la ex gran hermana está viviendo un auténtico cuento de hadas. Y es que, después de tantos años buscando al amor de su vida, por fin lo ha encontrado y se ha casado con él.

El pasado 8 de julio, la pareja se dio el 'sí, quiero' después de un año y medio de espera. Aunque la ceremonia, el banquete y la celebración posterior salieron como estaba previsto, hubo alguna que otra ausencia.

Una de las personas que no pudo ver a Raquel Abad vestida de novia fue Belén Esteban. 'La princesa del pueblo' hizo todo lo posible para no perderse la boda de su gran amigo Kike Calleja, pero la recuperación de su pierna no avanzó tan rápido como esperaba y tuvo que declinar la invitación.

La ausencia de la de Paracuellos fue un duro golpe para el reportero de Sálvame. Y es que, la revista con la que había firmado la exclusiva del enlace le ha estado presionando para que su compañera apareciera en el reportaje fotográfico.

Finalmente, y a pesar de que la tertuliana no pudo acudir, todo salió a pedir de boca. Ahora, Raquel Abad y su marido han comenzado sus vacaciones de verano.

Raquel Abad revela su primer destino

Raquel Abad y Kike Calleja se han ido de lunar de miel. Después de todo el estrés de los preparativos de la boda, el recién estrenado matrimonio ha decidido coger sus maletas para poner rumbo a su primer viaje como marido y mujer.

Este lunes, 11 de julio, el reportero de Sálvame acudió a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores sus planes para este verano.

El marido de Raquel Abad ha publicado una fotografía de ellos dos en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Gracias a las pantallas que se encuentran detrás de ellos, los novios han desvelado cuál va a ser su primer destino: Nueva York.

"Felices e ilusionados empezamos nuestra luna de miel. Gracias a todos los que habéis contribuido a dibujarnos esta sonrisa. Todavía nos dura la resaca emocional de un día mágico. Nos vemos en agosto", ha escrito el periodista junto a esta instantánea.

Raquel Abad se entera de lo que piensa Terelu de ella

Raquel Abad siempre ha intentado mantener una buena relación con los seres queridos de su marido. Por eso, desde que comenzó su relación con Kike Calleja, ha estado muy cerca de Terelu Campos.

Este mismo lunes, la presentadora de Sálvame ha publicado una nueva entrada en su blog de Lecturas, 'Lo que nunca conté'. Este nuevo texto ha estado dedicado, precisamente, a la boda civil de su gran amigo.

En él, la periodista ha hablado también de su relación con Raquel Abad. En estos años, Terelu ha tenido la oportunidad de conocer a todas las parejas de Kike, pero cuando vio a su actual mujer, enseguida supo que era diferente a las demás.

“Cuando conocí a Raquel supe que ella era diferente y lo supe desde el primer momento. Con el paso del tiempo, Kike y Raquel se han convertido en uno solo para mí y me es muy difícil ponerlos en una balanza para ver a quién quiero más de los dos”.

"Raquel se ganó mi respeto y mi corazón desde el primer momento y lo hizo porque supe que quería a Kike de verdad. Era lo único que me importaba, que alguien lo quisiera realmente y que ese amor fuera sincero, libre y nunca interesado".

