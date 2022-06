Raphael, en shock al desvelarse el secreto de su hijo Manuel

Raphael es uno de los cantantes más idílicos de nuestro país. El artista lleva años llenando escenarios y se niega a desaparecer por completo por lo que retirarse, por el momento, no está en sus planes. Sin embargo, Raphael últimamente está siendo protagonista de los medios y no por su voz, sino por su familia.

De hecho, se ha enterado por los titulares rosas del último secreto de su hijo Manuel Martos. ¿Cómo se lo ha tomado el artista?

Raphael no da crédito

Es uno de los cantantes más celosos de su vida privada. Sin embargo, es sabida la buena relación que tiene con todos sus familiares más cercanos. Raphael está casado desde hace más de 50 años con, Natalia Figueroa y fruto de su relación tuvieron tres hijos: Manuel, Alejandra y Jacobo.

Con todos tiene una estrecha relación, pero en las últimas horas esta se ha podido empañar y todo por desvelarse el secreto de su hijo Manuel. Uno que ya lo sabía todo el mundo menos Raphael. ¿De qué se trata? Ni más ni menos que de su vida sentimental.

Se desvela el secreto

El hijo de Raphael saltó a la fama por su participación como jurado en Operación Triunfo. Ya tenía mucho antes un importante papel en el mundo de la música, pero no fue hasta ese momento cuando tocó la cima.

Desde entonces, Manuel Martos no se ha separado de las cámaras. Acude muy en a menudo a eventos y no se evade de las preguntas incómodas de los periodistas. Sin embargo, esta vez no ha hecho falta que Manuel hablara, porque las imágenes hablaban por si solas.

Y es que ya ha pasado un tiempo desde que el hijo de Raphael y su exmujer, Amelia Bono, confirmaran su separación. Lo hicieron a través de las redes sociales, con un mensaje en el que dejaban clara su amistad por encima de todo.

“Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora”, escribían.

Sin embargo, esta buena relación ya ha llegado a niveles sospechosos. Y es que la expareja no es la primera vez que acude junta a eventos, pero la última fotografía tomada ha dado de qué hablar.

El evento que les traiciona

El pasado miércoles 1 de junio la expareja dio ejemplo de buena relación y acudieron juntos al concierto que los Rolling Stone daban en Madrid. Aunque no publicaron fotografías en común, la posición de las imágenes que cada uno colgó en sus redes sociales no daban margen a error.

Es tal la química que derrochan desde que se separaron, que los rumores ya sobrevuelan por los pasillos de todas las redacciones. La expareja podría haber retomado la relación, aunque las familias de Manuel Martos y Amelia aún no lo sabrían.

Raphael da un susto tremendo

No es la primera vez que Raphael da un susto a sus seguidores. El cantante mantiene una estrecha relación con todos sus fans, que no son pocos. Por eso, algún movimiento inesperado en su agenda profesional es motivo de preocupación para todos ellos.

El último, sin ir más lejos, ocurrió la pasada semana. Raphael había aceptado la invitación de la periodista María Casado para acudir al programa Las tres puertas. Sin embargo, Raphael no pudo acudir.

"Queridos amigos, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa Las Tres Puertas", escribía en Twitter.

Afortunadamente, Raphael ya se encuentra en buenas condiciones, pues Murcia, la última ciudad a la que ha acudido a cantar, es partícipe de ello.