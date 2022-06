Raphael rompe a llorar al recibir el abrazo de la mujer que no es su esposa

Raphael sigue subiéndose incansable a los escenarios, casi con 80 años. No solo eso; la energía y arrojo que desprende en cada uno de sus multitudinarios conciertos es alucinante.

El artista sigue llenando recintos con sus éxitos de siempre, canciones que han marcado a varias generaciones y que siguen cautivando al público más joven. De hecho, él mismo ha contado que uno de los secretos de su vitalidad es estar rodeado de gente mucho más joven que él. Ideas frescas, energía renovada y buenas vibraciones que se le pegan y le mantienen eterno y fresco como una rosa.

Además Raphael es también inspiración. Un referente para muchos artistas más jóvenes que él que le admiran y quieren seguir sus pasos a partes iguales. Él ha dado mucho apoyo a artistas que estaban empezando para que siguieran su carrera musical y se pudieran hacer un lugar en la industria.

El artista linarense cree que el relevo generacional es necesario y jamás ha tenido reparos en dar un paso atrás para que otro brillara. Es la generosidad del que tiene un lugar de honor en la música.

Ahora que Raphael ya está en un momento en el que le empiezan a rendir merecidos homenajes a toda una vida, ha recibido unas palabras que le han emocionado profundamente.

El abrazo a Raphael que lo dice todo

Raphael ha tenido un momento glorioso en Canal Sur. La cadena pública andaluza ha realizado un programa especial para rendirle homenaje, a modo de las galas que casi anualmente le dedican en Televisión Española.

En un momento de la gala, Pastora Soler quiso dedicarle unas palabras que llegaron al corazón del artista por su profundidad y sinceridad. Pastora, antes de romperse de emoción al interpretar Que sabe nadie, contó como Raphael la había ayudado en los inicios de su carrera musical

Así, la cantante de potente voz explicó que "Dentro de todo lo que significa el Maestro para todo el mundo, yo personalmente he tenido el enorme placer y suerte de que haya sido de los primeros artistas que me tendieron la mano, que me ha llevado siempre desde pequeñita a todos sus especiales. Me han unido muchas cosas a él y para mí ha sido un tremendo orgullo".

Soler, que se fundió en un cálido, largo y emotivo abrazo de agradecimiento con el padre de Manuel Martos, defendió el papel del artista ante las nuevas generaciones.

"Esta generación nuestra tiene tanto que aprender de Raphael, de esta disciplina, vocación, de como trabaja, de su profesionalidad, genialidad....", decía. Y añadía que "de esos jóvenes que se rodea, es porque es ese icono al que todos miramos, adulamos y nos queremos parecer siempre". Los aplausos ante tal exaltación del artista no se hicieron esperar.

Raphael disfruta de su enorme éxito

Raphael recibe muchos homenajes y los disfruta. Se le ve contento, agradecido y a la vez satisfecho de todo lo que ha logrado conseguir en su carrera musical.

Entre sus incontables logros y récords, el marido de Natalia Figueroa atesora en su haber un disco de uranio, que equivale a 50 millones de copias vendidas de un solo disco. Solo lo han logrado en el mundo Queen, U2, Michael Jackson y AC/DC, además de él.

El documental que se estrenó a principios de año, Raphaelisimo, pone cara e imágenes a 60 años de recuerdos y de apabullante trayectoria musical. Homenajes como el de Canal Sur son solo una guinda más en el pastel inmenso de uno de los artistas más importantes que jamás ha dado España.