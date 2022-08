Raphael, preocupado al escuchar a Amelia Bono reconocer lo de su nuevo embarazo

Además de por su música, Raphael se ha convertido en un personaje del que hablar por su vida personal. Y no precisamente la sentimental, puesto que ya sabemos que junto a su mujer es plenamente feliz. Se rumorea que el cantante no guarda muy buena relación con su nuera, Amelia Bono, y la palabra embarazo le ha amargado el día.

La influencer lo ha reconocido todo a través de sus redes sociales y no ha sido del agrado de Raphael.

Raphael está harto

Él sigue cosechando éxito a través de su música. Si algo tiene Raphael es que, por mucho que pasen los años, siempre será uno de los grandes artistas de nuestro país. Sin embargo, la fama se le ha torcido en los últimos años y no precisamente por méritos propios.

El cantante tiene tres hijos, aunque sin duda, el más conocido de todos es Manuel Martos. Su fama llegó al punto más álgido cuando formó parte del jurado de Operación Triunfo. Aunque ya era famoso mucho antes por su relación con Amelia Bono.

Más de 14 años de matrimonio que, en un principio, Raphael defendía. Sin embargo, el cantante se llevó una decepción cuando su hijo le confesó que se divorciaban. Cuatro hijos en común y toda una vida juntos se iban al traste.

Raphael no entendió esta noticia, aunque con el paso del tiempo terminó aceptándola. Sobre todo porque la pareja decidió que, aunque se acabara el amor, ambos seguirían viviendo en la misma casa. La razón no era otra que la de mantener el equilibrio emocional de sus pequeños.

Como era de esperar, a pesar de lo mucho que le costó, Raphael terminó aceptándolo. Es por eso que, después de tanto tempo de reflexión, le costara una vez más entender cómo su hijo, volvía con Amelia Bono.

Manuel Martos y la influencer decidieron, después de más de seis meses divorciados, que seguían enamorados. No podían estar el uno sin el otro, por lo que se han dado una segunda oportunidad. La pareja terminó por aceptarlo cuando una conocida revista del corazón les fotografió paseando junta por las calles de Madrid.

Ahora, el que se encuentra desubicado es Raphael. El cantante no sabe qué ha pasado para que, de un tiempo a esta parte, la decisión de su hijo haya cambiado radicalmente.

Y, lejos de mejorar la situación, lo que ha pasado es que todo ha empeorado. Y más ahora, cuando la palabra embarazado ha reaparecido. Raphael no gana para disgustos.

Un nuevo embarazo a la vista

No sería muy complicado de imaginar teniendo en cuenta lo mucho que Amelia Bono y Manuel Martos se quieren. Después del divorcio, la pareja se ha dado cuenta de que se ama más de lo que creían.

Así lo demuestran cada día en redes sociales algo que, por cierto, no es del agrado de Raphael. Tanto amor y diversión se ha demostrado en los últimos días que se ha rumoreado sobre un supuesto embarazo.

La encargada de dar la explicación ha sido Amelia que, tras el enfado de Raphael, no ha tenido más remedio. "Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro, no estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo”

“Si me veis más gordita... ¡Que bien! Porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no estoy embarazada”, concluía. Sin duda, unas declaraciones que han dejado muy claro a Raphael que no volverá a convertirse en abuelo.