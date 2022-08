Raphael y su mujer confirman que el embarazo ha causado un problema en la relación

Raphael puede presumir de haber triunfado en varias facetas, no solamente es una estrella del mundo de la música. También ha arrasado en el terreno personal y ha formado una familia estupenda, a pesar de que los últimos meses han sido diferentes. Su hijo Manuel siempre ha tenido buena relación con la prensa, pero desde que se separó de Amelia Bono está en el punto de mira.

Raphael está orgulloso porque el matrimonio vuelve a estar unido, la crisis está superada y hace unas semanas anunciaron la reconciliación. El inconveniente es que tienen a todos los medios encima, hay mucha expectación y el público quiere conocerlo todo. Lo último que ha salido publicado es que Amelia podría estar embarazada, pero no es verdad.

Raphael sabe cómo funcionan los medios y sabe que el embarazo de su nuera puede compilar la relación que está mantiene con los periodistas. La hija de José Bono ha dado un paso adelante para desmentir los rumores, no se siente cómoda en los escándalos.

“No estoy embarazada ni voy a estarlo, yo ya he cubierto mi cupo. Así que me veréis más gordita y qué bien porque siempre me estáis diciendo que estoy muy delgada. Pero no, no estoy embarazada”, declaró Amelia en sus redes sociales.

El cantante y su esposa están encantados de que la influencer vuelva a formar parte de la familia, siempre han sentido pasión por ella. Lo primero que hizo cuando rompió con Manuel Martos fue aclarar que entre ellos no había sucedido nada grave. Simplemente el matrimonio se fue desgastando y decidieron separarse antes de tener un problema mayor.

Raphael está viviendo un momento especial

Raphael es imparable, acaba de dar un concierto en Marbella y ha sido todo un éxito, uno de los mejores eventos de la temporada. El periodista Jesús Manuel asegura que Natalia Figueroa, el gran amor del artista, ha disfrutado más que nadie. Estuvo presente en el espectáculo y se siente muy orgullosa de su marido, no es para menos porque sigue siendo el mismo.

El padre de Manuel Martos ha concedido una entrevista en La Voz de Cádiz para explicar el secreto de su éxito: la humildad. “Mi reto siempre es seguir mejorando, aprendiendo y perfeccionando, de eso se trata la música”. Ha aprovechado la ocasión para desvelar cómo ha llevado la pandemia, se contagió de coronavirus y ha mandado un mensaje importante.

“Tengo que decirte que hace poco he cogido el covid, hasta entonces no me había pasado nada. Pero gracias a Dios lo pasé como un resfriado normal y todo estaba controlado. Tenemos que dar gracias a las vacunas”, ha explicado el cantante.

Natalia sabe que no tendrá más nietos porque Amelia no pretende ampliar la familia, por mucho que la prensa se empeñe. Los rumores siempre van a estar ahí, así que debe mantener un trato cordial para no tener problemas con los medios.

Raphael ha salido de España por un buen motivo

Raphael acaba de volver de una gira internacional y ha desvelado cómo ha sido la experiencia. “El público de allá siempre es encantador y me hace sentir como si pasara por primera vez, ha sido todo un éxito”. Su familia tiene motivos suficientes para estar orgullosa de él, no hay nadie capaz de superarle.

El artista no ha perdido el norte, lleva 60 años en la música y lo único que quiere es seguir mejorando. Su mayor éxito, según sus palabras, no ha sido tener una buena voz, se siente todavía mejor estando con su familia. “Me siento orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora y no solo en lo profesional, también en lo personal”.