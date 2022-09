Raphael habla públicamente del fin y confiesa la razón para irse y no volver

Raphael continúa conmemorando sus 60 años sobre los escenarios con una gira que le lleva por distintos puntos de España. De su colección rescata en las actuaciones temas tan emblemáticos como Yo soy aquel, Mi gran noche o Que sabe nadie. Eso sí, admite que siempre "hay que reinventarse sin dejar de ser uno mismo; no por reinventarse hay que hacer una payasada", apunta al Levante.

Cuenta que jamás pensó celebrar los 60 años de artista en activo. "Yo imaginaba que con 60 años encima, mi voz habría cambiado, y no, yo no he cambiado nada". Confiesa que acaba de grabar un nuevo trabajo en Londres y "mi voz sigue sonando igual".

Siempre se le pregunta a Raphael por la despedida. Después de tantos años en el mundo de la música, quizás en algún momento se haya planteado la posibilidad de retirarse. Para algunos, esta gira iba a ser la última, pero él se resiste a marcharse.

"Yo me iré algún día, por supuesto. Pero no voy a hacer anuncios", advierte. Tiene claro que "me levantaré un día y me diré a mí mismo: «Ya no estás en condiciones, que lo sepas; si quieres hacer tonterías, hazlas»".

Evitará los comunicados y anuncios públicos. Se conformará con llamar a la oficina y decirles: "Señores, hasta aquí". Considera que todo es muy sencillo.

Una vez apartado de la música ya sabe a qué dedicará el tiempo. "Viviré la vida que me quede yendo mucho al teatro y viendo a los compañeros que vayan surgiendo", confiesa.

El tiempo no parece que pase por él. Durante todos estos años nunca ha sufrido ningún momento de bajón. "Cada vez que me levanto y canto, digo: pues nada, seguimos", añade.

Raphael se resiste a colgar el micrófono. Explica que todo el mundo a su alrededor se queda sorprendido por su capacidad para conservar el talento pese a los años. "Cada vez que grabo un disco, los técnicos de sonido se quedan con el ojo cuadrado".

En vista de eso, no se plantea metas ni fechas para retirarse. "Pues nada, seguimos. Hasta que la madre naturaleza diga hasta aquí", recalca.

Al final todo dependerá de su voz, porque "es la que tiene que ver en este asunto", apunta al diario Levante. Aclara que "ya no es si me llaman o no me llaman, es si la voz suena". Y por lo visto sigue sonando con la misma fuerza que el primer día.

Se le pregunta sobre si hay algún milagro para conservarla en tan buen estado. Explica que "sí ha cambiado, pero va cambiando lentamente. El público se va acostumbrando al nuevo sonido, no es que empieces a soltar gallos".

Raphael da las claves del éxito

Raphael sigue teniendo la confianza del público. Acumula llenos en todos los recintos por los que pasa. El cantante da las claves para reunir a tanta gente en sus actuaciones.

"Hay que reinventarse siempre sin dejar de ser uno mismo. No por reinventarse hay que hacer una payasada. Tú tienes que seguir tu camino, el que el público conoce y quiere", cuenta.

Es consciente de que los seguidores desean "verme a mí y oírme a mí, y las canciones que quiere, y yo se las doy". Indica que también tienen cabida los nuevos temas, "como este disco que acabo de terminar, para que vayan aprendiéndolas".

Raphael ha conseguido enganchar con sus temas a público de todas las edades. En las butacas "hay cuatro generaciones. Eso es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida", señala orgulloso.