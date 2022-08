Raphael deja de esconder su delicada salud y confirma lo que tanto temía su familia

No cabe duda de que Raphael es uno de los cantantes con más prestigio de nuestro país. Lo cierto es que no es para menos la verdad porque el artista a sus 79 años sigue conquistando los escenarios de la misma manera como cuando empezó su carrera musical.

Asimismo, decidió hacer una gira con motivo de su 60 aniversario dedicándose al mundo de la música. Su gira 6.0 promete recopilar aquellos grandes temas que lo llevaron al éxito, como Mi gran noche o Como yo te amo. Sin duda, es un gran cantante a nivel tanto nacional como internacional porque también visitará ciudades de Estados Unidos y México, donde también cuenta con un gran número de fans suyos.

Por otro lado, también está dichoso de que su hijo Manuel Martos haya retomado su matrimonio con Amelia Bono, de quien el cantante siente devoción. Justamente, hace unos días, el yerno de José Bono viajó hasta Ibiza al lado de su madre, mujer e hijos para disfrutar de las vacaciones. Sin duda, una decisión que habría tomado la pareja para desconectar de los malos momentos que han atravesado juntos.

Eso sí, el cantante no pudo asistir debido a su gira 6.0. No obstante, mientras que su entorno está en su mejor etapa, lo cierto es que Raphael no puede decir lo mismo. Y es que todo parece indicar que la enfermedad, nuevamente, le ha pasado factura.

| GTRES

Manuel Martos confirma el estado de salud de su padre

Asimismo ha confirmado Manuel Martos que su progenitor está atravesando una época sumamente complicada. Como era de esperar, esta situación ha sido provocada por la enfermedad que padece Raphael, hepatitis B.

El productor ejecutivo de Universal Music Spain siempre ha llevado su vida de forma bastante discreta. Sin embargo, desde el año pasado está en el ojo público por su separación con Amelia Bono. La pareja rompía su matrimonio tras estar más de una década casados.

No obstante, ha sido este año cuando el hijo del cantante se ha dado una segunda oportunidad con la hija de José Bono. "Estamos muy bien y ahora mejor aún", admitía Amelia a la prensa.

De hecho, esta reconciliación ha sido posible porque jamás perdieron el contacto por el bien de sus cuatro hijos que tienen en común. De manera que al estar continuamente unidos, hizo posible que el matrimonio decidiera dejar atrás sus rencillas.

"Estábamos muy bien. Siempre nos llevamos bien, le dimos prioridad a nuestros hijos y de a poco pudimos ir limando las asperezas que nos separaron".

Por esta razón, han querido pasar las vacaciones juntos en familia. "Esto es como comenzar de cero nuevamente y por eso decidimos hacer estas vacaciones", decía Manuel Martos.

Justamente, aprovechando que el hijo de Raphael estaba hablando más de la cuenta sobre su vida privada, los medios quisieron preguntarle acerca de la salud de su padre. El director artístico recordó el momento en que conoció la grave enfermedad.

"Fue un palo grande para toda la familia. Nos llevamos un gran disgusto todos, pero por el momento él se encuentra muy bien", afirmaba. De manera que, por el momento, Raphael se encuentra en perfectas condiciones pese a su enfermedad.

| Gtres

El renacer de Raphael

En 1985, Raphael recibió una terrible noticia que cambiaría su vida para siempre: tenía hepatitis B a causa de su alcoholismo. Su adicción a la bebida provocó que tuviera que padecer dicha enfermedad tan sumamente grave a una corta edad, a los, aproximadamente, 40 años.

Pero no fue hasta 2015 en Mi casa es la tuya, donde se sinceró como nunca con Bertín Osborne. "Es una enfermedad tan traicionera que no da la cara nunca", dijo en su momento.

Conforme iba transcurriendo el tiempo, su condición se volvió cada vez más grave, hasta el punto de que en 2003 tuvo que ser intervenido de urgencia para un trasplante de riñón. No cabe duda de que para el cantante, como él mismo afirmó, empezó "una segunda vida".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Eso sí, de la pesadilla que vivió sacó un beneficio: concienciar a la población de la importancia que tiene ser donador de órganos. "Créanme cuando les digo que yo soy el vivo ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer, ser donantes. No se lleve allá lo que ya no sirve", dejó claro.