Raphael confirma que ella ha vuelto a irse de casa porque necesita enamorarse otra vez

Lleva años acaparando los titulares por su carrera musical, pero de un tiempo a esta parte Raphael los protagoniza por algo muy diferente. La prensa rosa tiene mucho interés en su vida personal y no precisamente por la relación que mantiene durante años con su mujer. Al igual que el cantante, los medios de comunicación se han dado cuenta de que la relación sentimental de su hijo llama mucho la atención.

Para más Inri, se ha hablado de la mala relación que Raphael mantiene con su nuera, Amelia Bono. Un sinfín de rumores que han hecho que hoy, el artista, sea nuestro protagonista estrella.

Raphael está harto

A pesar de que la edad no perdona, Raphael sigue llenando recintos allá por donde pasa. Él asegura que, aunque muchos le dan por perdido, le quedan unos cuantos años más de trabajo. Si algo ha dejado claro Raphael es que la edad no es un impedimento para seguir cumpliendo sueños.

Sin embargo, en las últimas semanas, han sido los problemas familiares los que acaparan más la atención de los medios. Sobre todo, la relación que su hijo, Manuel Martos, mantiene con Amelia Bono.

La pareja decidió romper y anunciarlo a través de un comunicado después de 14 años de relación. Una decisión que no fue del agrado de Raphael pero que respetó.

No obstante, la preocupación del cantante llegó tan solo unos meses más tarde cuando fotografiaron a su hijo por Madrid de la mano de su exmujer. Una situación que el artista no entendía y que le costó más de una discusión en casa.

La mala relación que Raphael mantenía con su nuera fue uno de los motivos por los que el cantante no entendía la decisión de su hijo. No obstante, el tiempo pasó, la pareja se consolidó cada vez más y el artista no tuvo más remedio que aceptarlo.

Sin embargo, hay algo que Raphael jamás compartirá. Y son las ganas de la pareja de hacer pública en redes sociales su vida privada. Este fue otro de los motivos por los que el cantante no defendía que la relación de su hijo fuera adelante.

Se ha ido de casa

Raphael nunca ha confiado en que esta segunda oportunidad que su hijo se ha dado con Amelia, llegara a buen puerto. Aunque lo cierto es que la pareja se quiere cada vez más. De cara a las redes sociales, Manuel Martos y Amelia Bono están viviendo una auténtica luna de miel.

No dejan pasar ni un fin de semana sin hacer un plan y eso es lo que está llenando nuevamente de vida su relación. Si algo tenía claro la nuera de Raphael es que, para no caer en la rutina, había que moverse.

Y dicho y hecho. Las últimas salidas de la pareja fuera de Madrid han servido para demostrar a Raphael que la segunda oportunidad va en serio. El último lugar que la pareja ha visitado ha sido Segovia, donde han comido y visitado los monumentos más importantes de la ciudad.

Allí se han fotografiado y han demostrado que, a pesar de las adversidades, el amor lo puede todo. Además, la pareja no viajó sola, sino que lo hizo con sus cuatro hijos en común. Un planazo familiar del que ahora son testigos los más de 400 mil seguidores de Amelia.

Parece que por el momento a Raphael tan solo le queda aceptar la decisión de su hijo y admitir que la familia sigue más unida que nunca.