Raphael asusta a Amelia Bono al asumir que el peligro existe y que podría perder todo

De un tiempo a esta parte, Raphael se está convirtiendo en el protagonista del que hablar en los medios rosas. Al parecer, el artista llama más la atención por su vida personal que por su carrera musical.

Esta vez, su nuera, Amelia Bono, tiene mucho que ver para que el linarense, un día más, ocupe la primera fila de los famosos más interesantes. Pero eso sí; parece que, después de varias semanas, el folclórico se está empezando a cansar.

Raphael, en medio de todo

Es cierto que Raphael lleva años formando parte de los cantantes con más proyección del mundo de la música. Aunque tiene 79 años y los achaques de salud le han jugado una mala pasada, lo cierto es que el artista lleva años siendo un profesional.

| GTRES

Sin embargo, en los últimos meses, su carrera se ha visto empañada por una serie de circunstancias personales. Entre ellas, la de la separación de su hijo, Manuel Martos, con Amelia Bono.

Lo que parecía ser uno de los matrimonios más consolidados de España, terminó con un divorcio y cuatro hijos en común que cuidar. No obstante, la pareja decidió compartir el mismo techo a pesar de divorciarse. Esto, como era de esperar, no fue bien recibido por Raphael que no entendía esta decisión si el amor se había acabado.

Esto hizo que el foco estuviera en el artista todo el día, algo que no gustó en absoluto al linarense. Pero lo peor estaba por venir porque, tan solo un tiempo después, su hijo decidió volver con la influencer.

Esto fue la gota que colmó el vaso para Raphael, ya que no entendía nada. Y menos cuando, desde hacía meses, se rumoreaba acerca de la mala relación que él mantenía con Amelia Bono.

Raphael asusta a Amelia Bono

La relación empeoró con su nuera cuando Raphael se dio cuenta de que esta había olvidado a su hijo poco tiempo después de divorciarse. Desde entonces, las tiranteces estaban presentes en la familia.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado alguna vez que entre ellos no ha terminado nunca de cuajar su relación. Una prueba refutable es que, hace tan solo unas horas, la primera en conocer el estado del artista ha sido ella.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El folclórico se encuentra en plena gira musical, se ha preparado mental y físicamente para ello, pero hay algo que no puede controlar: el tiempo. Hace tan solo unos días, se vanagloriaba al linarense por la actuación que regaló a los asistentes al festival Starlite de Málaga.

Más de 3.000 personas acudieron a su show. Uno que acabó con más de tres horas de espectáculo y con el cartel de sold out desde hacía varios días.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para Raphael. Amelia Bono lo sabe bien porque ha sido la primera en conocer el mal rato que pasó el artista hace tan solo unas horas.

| España Diario

Fue en Galicia, concretamente, en Castrelos, donde el artista tenía su próximo concierto. El escenario, montado y preparado para dar su show peligraba por el mal tiempo. En los altavoces se obligaba a los presentes a no usar paraguas mientras el equipo técnico rezaba porque no lloviera.

La angustia se apoderó del folclórico mientras este pensaba ya en la cancelación del concierto, con todo lo que eso suponía. La familia de Raphael estuvo presente vía teléfono, apoyándole por lo que se suponía que iba a pasar en minutos.

Sin embargo, el tiempo pasó y lo que iba a ser una cancelación terminó convirtiéndose en uno de los shows más importantes para Raphael.