Raphael admite el rumor sobre su débil estado y reconoce que el tiempo se acaba

A día de hoy, el gran cantante Raphael lo sigue petando allá por donde pise. Y es que su gira está teniendo un gran éxito. No es de extrañar la verdad porque el artista, a sus 79 años, sigue conquistando los escenarios como desde el primer día.

Pese a que tuvo varios problemas de salud en el pasado, el padre de Manuel Martos continúa con su carrera artística. Además, por el momento, todo indica que no tiene intención de parar definitivamente.

Y es que mientras artistas de su talla como Joan Manuel Serrat han optado por retirarse de una vez por todas de los escenarios, el de Linares no quiere decir todavía 'adiós'. No obstante, conforme transcurre el tiempo, muchos seguidores del cantante se han preocupado por el estado de salud de Raphael.

Raphael recuerda la grave enfermedad que padeció

La historia sobre su delicado estado de salud se remonta en 1985, cuando a Raphael le detectaron la enfermedad de hepatitis. Aparentemente, la causa de la aparición de dicha condición se debió a un elevado consumo de alcohol.

Su adicción provocó que este terrible golpe llegara a la corta edad de 40 años que tenía por aquel entonces. A pesar de que estuvo durante muchos años conviviendo sin ningún problema con la enfermedad, lo cierto es que esta situación empeoró considerablemente a partir del año 2000.

No fue hasta tres años más tarde, en 2003, que tuvo que ser intervenido inmediatamente para realizarle un trasplante de hígado. Tras su recuperación, como él mismo confesó, anunció que acababa de "empezar una segunda vida".

En 2015, el artista decidió sincerarse como nunca sobre este duro episodio que vivió en Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne. Allí relató con pelos y señales sobre el posible origen de su condición hasta explicar cómo tuvo que lidiar con ello.

"Mi enfermedad era muy traicionera y no daba la cara. Yo no he bebido nunca ni he fumado. Yo no soy bebedor, pero empecé a beber botellitas de esas pequeñas de los hoteles, porque me hacían dormir".

“Yo jamás pensé que eran las dichosas botellitas. Finalmente, cuando la enfermedad dio la cara era demasiado tarde, es que no daba la cara nunca. También es cierto que yo no quería enterarme”, explicó en su momento.

Además, Raphael aseguró que "siempre había sido una persona sanísima", por lo que el diagnóstico le cogió por sorpresa. "No soy comilón, no soy fumador, no soy bebedor...", enumeraba el suegro de Amelia Bono.

Sin duda alguna, fue una dura época para el entorno del artista. Justamente, su mujer, Natalia Figueroa, resumió lo que había significado para ella la enfermedad de su marido. "Fue muy duro, yo prefiero no hablar casi de ello porque prefiero que se quede como un mal sueño", decía la madre de Manuel Martos.

Eso sí, de la pesadilla que vivió sacó un beneficio: concienciar a la población de la importancia que tiene ser donador de órganos. "Créanme cuando les digo que yo soy el vivo ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer, ser donantes. No se lleve allá lo que ya no sirve", dejó claro.

Raphael admitió que para él, "el donante es la mano de Dios que se puso en su camino".

El plan de Raphael de dejar los escenarios

A pesar de que actualmente Raphael se encuentra bien de salud, lo cierto es que muchos apuntan que debería retirarse definitivamente de los escenarios. Eso sí, el artista tiene muy claro que, por el momento, eso no está dentro de sus planes.

"Nunca pensé que esto duraría tanto, aún hoy no lo pienso. Y eso que estoy en edad de pensar esas cosas. Estoy llegando a una edad avanzada con mi tono de voz intacto", dijo en alguna ocasión.

No obstante, el cantante no tuvo reparos en confesar que el día en que no rinda al cien por cien, será el último día de su carrera artística. "Me levantaré un día y me diré a mí mismo: ‘Ya no estás en condiciones, que lo sepas. Si quieres hacer tonterías, hazlas'", comentaba.

Sin duda, solo el tiempo lo dirá si el de Linares decidirá decir 'adiós' este año o si, por el contrario, podrá seguir deleitándonos con su música por un tiempo más.