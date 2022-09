Raphael ya no esconde que tiene otra ilusión y su mujer asume que todo ha terminado

Raphael es uno de los artistas con mayor trayectoria de nuestro país. Siempre ha estado vinculado a muchos proyectos relacionados con la música. Y ahora, a sus 79 años se embarca en una nueva aventura que le acercará de nuevo al gran público.

Y es que Raphael ha fichado por uno de los programas estrella de la televisión, en cuanto a temática musical se refiere. El cantante será uno de los asesores estrella de la nueva edición de La Voz. De esta manera ha demostrado que nada se le resiste.

Raphael afronta un nuevo e importante proyecto

Son muchas las especulaciones que se han dicho sobre la figura de Raphael. En concreto sobre su estado de salud, los diversos achaques que ha sufrido llegaron a poner encima de la mesa la idea de retirarse. Sin embargo, con este nuevo proyecto que está a punto de comenzar, ha borrado por completo cualquier duda.

| GTRES

Y es que Raphael no podría estar mejor rodeado en el programa. La nueva edición de La Voz, que de nuevo estará conducida por Eva González, contará con asesores de la talla de Laura Pausini, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi.

La edición pasada contó con grandes nombres como Beret, David Bisbal, Greeicy y María José Llergo. Así que para esta nueva, no podía ser menos.

Raphael también compartirá plató con Mala Rodríguez y Vanesa Martín que también estan confirmadas para esta temporada. Y a ellos se le suma Lola Índigo, que hace muy pocas semanas fue confirmada por la cadena. La fecha de estreno aún no ha sido revelada, pero se espera que próximamente vea la luz.

El papel que Raphael desempeñará en el programa será clave para los concursantes. Raphael deberá aconsejar y transmitir sus ideas a los principales coaches de la Voz. Y es que si alguien debe aconsejar a las nuevas generaciones sobre todo lo relacionado con la música, ese es Raphael.

Raphael demuestra que sigue siendo un icono

Rapahel lleva más de 60 años sobre los escenarios, además siempre ha demostrado su pasión por la televisión. Son varios los programas en los que ha participado, como los especiales de navidad, donde cada año, le rinde homenaje. O su propia serie documental, Raphaelismo de Movistar Plus.

| GTRES

Aunque es cierto, que un programa como La Voz, que posee un gran tirón mediático, lo volverá a catapultar a la cima de la popularidad. Esta sin duda, ha sido la mejor forma de responder a todos aquellos que pensaban que el cantante iba a abandonar los escenarios.

No cabe duda de que el autor de Mi gran noche está viviendo uno de sus mejores momentos. Recientemente se ha confirmado que será galardonado con un premio a su trayectoria en los prestigiosos Billboard Latin Award.

Natalia Figueroa, la mujer del cantante, sabe que la decisión que ha tomado ha terminado con todos los rumores. Ha asumido que los rumores han llegado a su fin.

El artista será homenajeado por su "excepcional carrera profesional y sus contribuciones artísticas y personales. Y que gracias a ellas, se ha desarrollo de la música latina en todo el mundo". La ceremonia tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en el Watsco Center de Miami.

Ante la noticia del galardón, Raphael comentaba: "Lo que es extraño es que yo conserve la fuerza y la voz con esta claridad... que es difícil. He tenido mucha suerte en la vida para eso; también me he sabido cuidar mucho y ahora recojo el fruto todo esto".

No cabe duda de que Raphael puede presumir de tener unas de las carreras más impecables de nuestro país. Donde no solo es reconocido por su talento musical, sino también por su calidad humana. El artista siempre ha contado con el apoyo y el aprecio de su público.

