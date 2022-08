Ramón García, señalado al salir lo que hace con sus hijas desde que firmó el divorcio

No cabe duda de que Ramón García es uno de los tantos presentadores que no caen en el olvido. No es para menos la verdad porque el vasco cuenta con una larga trayectoria profesional, además de tener arte para estar delante de las cámaras.

Sin duda, siempre será especialmente recordado por sus retransmisiones de Las Campanadas en TVE al lado de Ana Obregón, así como programas de televisión de la talla de ¿Qué apostamos?

Desde 2016, está colaborando para En compañía, espacio de Castilla-La Mancha televisión. Dicho formato, entre otras tareas, se dedican a llamar vía telefónica a espectadores para regalarles un jamón si responden correctamente a las cuestiones planteadas.

No obstante, pese a que en el ámbito laboral todo va viento en popa, de su vida personal no se puede decir lo mismo. Y es que Ramón García se separaba de su pareja "de toda la vida", Patricia Cerezo, en 2021 tras dos décadas juntos. Con dos hijas en común, Natalia y Verónica, el matrimonio decidía poner fin a su historia de amor.

Ahora, la exmujer del presentador ha concedido una entrevista en donde ha hablado de su exmarido y padre de sus hijas.

| GTRES

Ramón García, testigo de que su exmujer ha hablado públicamente de él

Justamente hace un año, saltaba la noticia de que Ramón García y Patricia Cerezo firmaban el divorcio tras 24 años juntos. Sin duda, esto generó toda una clase de especulaciones que pusieron fin con las declaraciones de la periodista al respecto.

"Es una separación amable, entre dos personas que se siguen queriendo mucho. Ya no somos pareja, pero seguimos siendo una familia", aclaraba la exmujer del vasco. "A veces, cuando llevas ya media vida con una persona, el amor se acaba".

"En mi caso ha sido media vida literalmente, porque yo conocí a Ramón a los 21 años, terminando la carrera, y me casé con él a los 24. Media vida está ligada a él. Han pasado muchas cosas y, al final, el amor se acaba.”

De hecho, a todo el mundo le consta que es cierto que hay buen rollo entre el exmatrimonio porque, recientemente, Patricia le ha dedicado unas bonitas palabras a su ex.

Asimismo ha sucedido, Ramón García ha visto que su exmujer ha concedido una entrevista para el medio Pronto, donde no ha tenido más que elogios hacia el padre de sus hijas.

La periodista ha confesado que el vasco es "un padrazo, un padre entregado, que se siente orgulloso de sus niñas y las cuida mucho". Por otro lado, dejando alto y claro que entre ellos no existe tensión, ha querido hablar, de nuevo, sobre su actual relación con el presentador.

“Todo está muy bien entre nosotros. Estamos muy tranquilos en este sentido”, revelaba para dicho medio. Sin duda, una forma directa de decir que, pese a haberse separado, no existen malos rollos entre ellos dos.

De este modo, es cada vez más evidente de que el exmatrimonio ha rehecho su vida por su lado. Ramón García, fiel a su profesión como siempre, se mantiene ocupado en su faceta como presentador y no ha querido estar aferrado a nadie más.

La ilusión de Patricia Cerezo

No obstante, por parte de su exmujer, Patricia Cerezo pasaba página al lado de Kiko Gámez, ingeniero de telecomunicaciones y alto ejecutivo de Telefónica. "Kiko es mi ilusión. Son las sorpresas que te da la vida", decía al respecto la periodista.

"Cuando empiezas una nueva etapa, al principio ni te lo planteas. Ni siquiera te puede apetecer, porque primero tienes que aprender a vivir sola y a disfrutar también de esa independencia y esa soledad", explicaba.

| Instagram: @paticerezo

De hecho, aunque no han posado juntos en sociedad, sí se han mostrado alguna que otra vez públicamente en redes sociales. Justamente, aprovechando las vacaciones de verano, la exmujer de Ramón García ha publicado una foto al lado de su pareja en un barco.

No cabe duda de que el noviazgo entre ellos dos va a las mil maravillas. Tanto es así que incluso van acompañados juntos a los photocall de los distintos eventos, eso sí, Kiko prefiere mantenerse al margen y no posar al lado de la periodista.

Por parte de Ramón García, él se encuentra más que dichoso de poder seguir ejerciendo de presentador en distintos programas de televisión. Además, económicamente no le va nada mal porque hace poco consiguió vender la vivienda con la que compartía con la madre de sus hijas.