Ramón García, preocupado al escuchar a su exmujer hablar del cáncer

Ramón García es sin duda alguna uno de los presentadores más emblemáticos de nuestro país. Lleva años dedicado a los medios de comunicación, y algunos de los programas que ha conducido forman parte ya de la historia de nuestra televisión.

Sin embargo, Ramón García siempre ha intentado mantener su vida personal alejada de la pública. El pasado mes de julio se cumplió un año desde que el presentador y Patricia Cerezo decidiesen poner fin a su relación tras 24 años. En una reciente entrevista para Lecturas, Cerezo hablaba sin tapujos sobre la liberación que había supuesto para ella el divorcio.

Según reveló fue una ruptura amistosa y mantienen una estupenda relación, sobre todo por sus dos hijas. Pero ser pareja de Ramón García no es nada fácil, durante años, el presentador ha tenido una enorme repercusión mediática. Y eso a veces puede llegar a perjudicar a la pareja:

“Él era una persona muy mediática. Quisimos tener privacidad e intimidad por nuestras hijas y la única manera era tener una vida tranquila y un perfil mediático bajo. Ahora Ramón está en una etapa más tranquila, pero antes no podía casi ni pisar la calle, fue una decisión meditada y acertada”, revelaba Cerezo para la revista Lecturas.

Ramón García y la buena relación que mantiene con su exmujer

Ambos sabía muy bien que si su matrimonio terminaba, no podían permitir que esto dañase la buena relación que los une. Además, Cerezo comentó que la ruptura le había llegado en un momento de cambios. Recién cumplidos los 50 años, y tras media vida junto a Ramón, era el momento de reinventarse:

"Mi trayectoria profesional comienza con 50 años recién cumplidos después de haber llevado media vida de otra manera diferente”, relataba a Lecturas.

La periodista comentó que separarte de una persona a la que has estado tantos años vinculada, no es fácil:

"No niego que da vértigo, me toca demostrar después de haber apostado tantos años por una familia, algo de lo que no me arrepiento nada", confesaba.

La ex de Ramón García llegó a afirmar que separarse del presentador fue una forma de "renacer". Ella era muy consciente de que durante muchos años fue "la mujer de", algo que tampoco le molestaba demasiado. Pero ahora sabe que es ella quien marca su camino:

"Siempre fui la eterna consorte, era un rol que tuve encantada", comentaba a Omar Suárez.

Patricia Cerezo se sincera sobre su enfermedad

La periodista siempre ha demostrado que sabe desenvolverse muy bien en los medios de comunicación. Y no tiene problema en hablar abiertamente sobre ella y su vida personal. Así lo ha demostrado, al sincerarse sobre uno de los episodios más duros de su vida.

La exmujer de Ramón García se sinceraba ante los medios de comunicación en un acto público con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama:

"Es una causa que nos afecta directamente a unas mujeres más que a otras. Desgraciadamente, yo lo he podido vivir en mis carnes con mi mejor amiga, ella desgraciadamente no pudo superarlo", confesaba.

Patricia se armó de valor y confesó que padeció un carcinoma de útero. Y no dudó en animar a hombres y mujeres a que se realicen pruebas de forma periódica:

"Tuve un carcinoma de útero, fue otro tipo de cáncer, hace ya unos cuantos años y se quedó en eso, en superarlo", relataba la comunicadora.

Sin duda, un duro capítulo de su vida, donde el apoyo de su familia y sobre todo, de Ramón García fue fundamental.

