Ramón García llama a sus hijas y les explica que lo ha decidido por ellas

Ramón García no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, hace apenas un año, Patricia Cerezo le pidió el divorcio tras casi 25 años de amor. Pero, a pesar de su mala fortuna, el presentador le ha contado a sus hijas todo el esfuerzo que está haciendo por ellas.

Desde entonces, su exmujer ha conseguido rehacer su vida y reconducir su carrera profesional. Y, aunque está muy contento por ella, el televisivo ha optado por llevar un estilo de vida más tranquilo.

| Europa Press

A día de hoy, el bilbaíno está totalmente centrado en su trabajo dentro de la pequeña pantalla. Y es que, desde hace años, Ramón García es el encargado de presentar En compañía, uno de los programas más vistos de la televisión manchega.

Además, Ramontxu tiene un nuevo as en la manga. Hace unos meses, sorprendió a todos los fans del Grand Prix con el inesperado regreso del formato.

Ahora, Ramón García ha querido que sus hijas supieran todo el esfuerzo que, tanto él como su exmujer, están haciendo para que la familia no se rompa por completo.

Ramón García haría cualquier cosa por sus hijas

Ramón García tiene muy claro que lo más importante en su vida son sus dos hijas. Por eso, desde que puso punto y final a su matrimonio con Patricia Cerezo, ha intentado tener una relación cordial con la periodista.

Este miércoles, 8 de junio, la empresaria reapareció públicamente para acudir a la presentación del libro de Colate Vallejo Nágera, titulado Colate por Nicolás. Durante el evento, la exmujer de Ramontxu confesó el acuerdo al que había llegado con el televisivo por el bien de sus hijas.

Después de asegurar que está "viviendo un momento de ilusión" y que su relación con el ingeniero de Telecomunicaciones, Kiko Gámez, va viento en popa, la periodista tuvo unos minutos para hablar de Ramón García.

| GTRES

La entrevistada aseguró que su relación es "muy amable, muy correcta, con mucho cariño y respeto". "Idealizar una separación no se puede hacer, pero sabiendo que estamos haciendo las cosas por el bien de nuestras hijas, lo demás..."

"Él era una persona muy mediática. Quisimos tener privacidad e intimidad por nuestras hijas y la única manera era tener una vida tranquila y un perfil mediático bajo", confesó. "Ahora, Ramón está en una etapa más tranquila, pero antes no podía ni pisar la calle. Fue una decisión meditada y acertada".

Por su parte, Ramón García le ha confesado, en exclusiva, al periódico La Razón cuál es el trato que mantiene, a día de hoy, con la empresaria. "Nos llevamos estupendamente, la apoyo en todo y me alegro de todo lo bueno que le pase", aseguró el vasco.

Ramón García estalla contra su exmujer

Tras estas declaraciones, Ramón García no ha podido contener su enfado al saber todo lo que ha hecho público su exmujer. A este conocido presentador de televisión no le ha gustado nada enterarse de que, durante todos estos años, Patricia se ha sentido "la eterna consorte".

Y, aunque dejó claro que "ese papel" lo desempeñó con mucho gusto, la periodista aseguró que también tenía muchas ganas de "resurgir", mediática y profesionalmente hablando.

| Europa Press

"La gente termina estudios o formación y se pone a trabajar y va siguiendo una trayectoria profesional a la vez que personal […] Mi trayectoria profesional comienza con 50 años recién cumplidos después de haber llevado media vida de otra manera diferente".

Ahora, y según apunta el diario La Razón, a Ramón García no le han sentado muy bien estas declaraciones "porque considera que no vienen a cuento a estas alturas de la vida. Entre otras cosas porque, tras romper, llegaron al acuerdo de no alimentar rencillas del pasado".