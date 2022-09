Ramón García lee un mensaje de su exmujer confesando que ya son una más en casa

Ramón García ha visto a su mujer más animada que nunca a colación de un cumpleaños que significa mucho para los acérrimos de la reina Letizia. Una de las mayores seguidoras de la reina asturiana es la exmujer del presentador.

Ramón sabe que a Patricia Cerezo le encanta la asturiana y ha querido rendirle su particular homenaje el día que cumple una cifra redonda, 50 años de edad. La monarca suma ocho años como reina de España y ahora muchas personalidades de nuestro país le han mandado un mensaje en una fecha que nunca podrá olvidar.

Comprometida, inteligente o impecable son algunos de los adjetivos que 50 famosos de España le han dedicado a Letizia este jueves 15 de septiembre de 2022. 50 años no se cumplen todos los días y desde un conocido diario digital, se han puesto en contacto con aquellos que quieren felicitarle su día y alabar su labor como jefa de Estado durante todos estos años.

Ramón García ya conoce la novedad que ha anunciado su mujer

Políticos, personajes de la cultura, aristócratas y televisivos han puesto en valor la evolución de Letizia, quien llegó a la Familia Real con solo 32 años. Actualmente es la reina de España y, a pesar de tener sus haters, por lo general la asturiana goza de buena imagen.

Una de las personas que es periodista como ella, aunque no ejerza desde hace 18 años, y que ha querido dejar su impronta ha sido Patricia Cerezo. Unas palabras realmente cariñosas que seguro que agradece la monarca en un día muy emotivo para ella.

"Imagino a la Reina, a punto de cumplir 50 años, haciendo balance de su vida. Sin riesgo a equivocarme, estoy segura de que ni en sueños hubiera imaginado lo que le han deparado estas dos últimas décadas de su existencia. Y es que la vida tiene esa capacidad de sorprendernos siempre", comienza su 'speech' la expareja del mítico presentador del Grand Prix.

Patricia Cerezo felicita a la reina Letizia por su 50 cumpleaños

"Cuando crees que has encauzado tu futuro y tienes definido el camino a seguir, surge algo o alguien inesperado. Y de la noche a la mañana tu vida da un giro de 180 grados", continúa su dedicatoria a la reina de España.

"Estoy segura de que para Doña Letizia ese cambio de rumbo tan radical le supuso muchas dudas, mucho vértigo y por qué no, mucho miedo. Pero la vida es elegir y elegir es renunciar. Muchas felicidades, Majestad", continúa su publicación, que ha dejado a Ramón García sin palabras por lo contundente de la misma.

La exmujer de Ramón García está más feliz que nunca

Por último, Patricia Cerezo asegura que ella "puede estar orgullosa del camino recorrido en estos 50 años. Y lo que ha logrado con tesón, fortaleza, trabajo, responsabilidad y sacrificio. Feliz cumpleaños y bienvenida al club", finaliza la que fuera mujer de Ramón García.

Más allá de la citada felicitación real, la periodista y empresaria está pletórica después de pasar un verano muy intenso junto a su pareja Kiko Gámez. Ambos son uña y carne y se han dejado ver por numerosos destinos, tanto nacionales como fuera de nuestras fronteras.

Mientras, Ramón García sigue con su vida tras la separación de su mujer y, por ahora, no se le conoce una nueva pareja. Este es un asunto que tampoco le quita el sueño al presentador y no quiere correr porque asegura que las prisas no son buenas consejeras.