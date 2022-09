Ramón García junta a sus hijas para contarles que los rumores son ciertos

A Ramón García no le ha quedado otra opción que contarle a sus hijas la verdad acerca de su último proyecto profesional. Y es que, a pesar de que parecía que todo iba sobre ruedas, lo cierto es que ha surgido algún que otro problema.

Hace unos meses, Ramón García acudió al programa de Cadena Ser, El Faro, para hablar sobre el regreso de uno de los programas más icónicos de nuestro país.

| Twitch: /Ibai

Después de haber presentado las Campanadas de 2021 en la plataforma de entretenimiento, Twitch, junto al conocido streamer, Ibai Llanos, Ramón García anunció en este formato radiofónico que la nueva versión del Grand Prix estaba muy cerca de ver la luz.

"Ibai ha sido un seguidor mío y del Grand Prix. Siempre hablaba y me llegaban comentarios de que quería hacer el Grand Prix. Y lo vamos a hacer, si no pasa nada, sí", aseguró Ramón durante su entrevista.

"Esto es un proyecto que ya hemos hablado, y estamos en ello. Los dos equipos, el mío y el de Ibai, están trabajando en ello para hacerlo porque es complicado el llevar un formato como Grand Prix a Twitch".

Y, aunque para su desarrollo han tenido que hacer alguna que otra modificación en la mecánica del programa original, lo cierto es que tanto Ramón García como el propio streamer han intentado mantener la esencia de este reconocido concurso de la televisión.

Ahora, el bilbaíno no tiene buenas noticias. Y es que, todo apunta a que después de tanto trabajo y esfuerzo, las cosas se han torcido un poco.

Ramón García cuenta la triste verdad

Ramón García se ha visto obligado a contar toda la verdad acerca de cómo va el proceso de creación de la nueva versión del Grand Prix.

Durante su entrevista en el programa de radio, Las Mañanas KISS, Ramón García ha hablado, entre otras cosas, del regreso de este famoso formato televisivo.

"Acordasteis Ibai Llanos y tú que el Grand Prix volvía y lo haría en 2023, pero necesitamos saber más", le ha preguntado María Lama, conductora del programa junto a Xavi Rodríguez.

| Europa Press

"Esto surge porque en aquella entrevista con Ibai, por casualidad, iba con el productor del programa, y lo comentamos. Ahí empezó la idea que empezaron a trabajar los equipos", comenzó explicando Ramón García.

"No se ha parado. Está ahí, pero es muy complicado unir dos mundos tan diferentes como es el de la televisión tradicional y el mundo de Twitch".

Y, aunque sabe que es un trabajo complicado, Ramón García quiso dejar claro que no es imposible. "Juntar todo eso técnicamente es muy complicado. Lo conseguí hacer, gracias a la generosidad de Ibai, en las Campanadas, que fue un pelotazo".

Y, a pesar de estar muy emocionado con el regreso de este concurso, Ramón aprovechó la ocasión para rebajar las expectativas de los seguidores de este histórico formato.

"Los equipos están trabajando, no hay ninguna fecha, que quede claro, y ojalá algún día se pueda hacer, aunque es, realmente, muy difícil por temas técnicos", aseguró el vasco con pena.

Y es que, los temas técnicos no son los únicos que están dificultando la vuelta del regreso. Otros factores, como el tipo de pruebas, también están siendo un impedimento.

| GTRES

"La vaquilla, ahora, sería imposible, porque la nueva Ley de Protección Animal prohíbe la presencia de animales vivos en programas de televisión. Por lo tanto, si se hiciera no podría estar la vaquilla porque nos llevarían a la cárcel".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Yo iría encantado a la cárcel porque el Grand Prix es el programa de la vaquilla", bromeó Ramón García, a continuación. "Si no, se convertiría en un programa de juegos, y siempre he dicho que eso no me gusta porque se perdería la esencia del Grand Prix y de los pueblos de España. Se perdería la esencia porque el logo es una vaquilla".