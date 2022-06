Ramón García le explica a su pareja cómo ha perdido lo último que tenía

Ramón García es historia de la televisión, lleva mucho tiempo trabajando delante de las cámaras y el público no deja de aplaudir su talento. En 2019 conoció a su nueva pareja profesional: la presentadora Gloria Santoro. Juntos entretienen a los espectadores de la televisión de Castilla la Mancha con un programa llamado En Compañía.

Ramón García, según los espectadores de su programa, ha entablado una amistad muy cordial con su compañera Gloria. Es posible que ella sepa cómo ha sido su proceso de divorcio, aunque nunca desvelará ningún secreto comprometido. El portal El Español ha publicado una noticia impactante: el presentador ha perdido lo último que lo unía a su exmujer.

Ramón ha llegado a un acuerdo para vender el domicilio familiar, una formidable vivienda situada en la zona más cara de Madrid. El citado medio asegura que ha quedado “muy satisfecho con la operación”, aunque es complicado dar una cifra exacta. Ha estado más de un año negociando hasta que ha encontrado al comprador perfecto, pero la casa ya no es suya.

Ramón ya no tiene ningún vínculo con su exmujer Patricia Cerezo, quien ha rehecho su vida sentimental y profesional al lado de otro hombre. Según ha salido publicado, el antiguo matrimonio disfruta de una conexión estupenda y entre ellos no hay ningún problema. El único inconveniente es que el líder de En Compañía no quiere hablar del tema delante del público.

García tiene muchos en la profesión y no sería de extrañar que les haya explicado cómo ha vendido su casa de Madrid. Según El Español, después de divorciarse de Patricia compró otros dos inmuebles: uno para él y otro para sus dos hijas. Este dato no está confirmado porque la familia no quiere hacer negocio en la prensa del corazón y prefiere estar al margen de todo.

Ramón García ha hecho un negocio especial

Ramón es consciente de que la noticia que ha salido publicada jugará en su contra, pues ahora todo el mundo quiere saber más. Siguiendo la información aportada por el portal JALEOS, su vivienda de Madrid la ha comprado alguien que lo conoce muy bien. Estamos hablando de su abogado, quien se ha encargado de los temas más importantes del presentador.

Ramontxu, como se le conoce popularmente, estaba deseando cerrar la venta porque quería pasar página y rehacer su vida. Gloria Santoro, su pareja profesional, le ha apoyado bastante porque es un hombre que deja huella allá donde va. Un testigo ha hablado en El Español y asegura que se encuentra mejor que nunca y que está feliz por haberse desprendido del domicilio.

Según una persona que le conoce bien, ahora hará “la misma vida de siempre: tranquila, a lo suyo y sin hacer declaraciones ni entrevistas”. Conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe que lo mejor es ser prudente. La prensa no puede descubrir nada oscuro sobre su proceso de divorcio, pero quiere que ciertos datos se queden en la intimidad.

Ramón García ya no tiene nada de su exmujer

Ramón sabe que Patricia Cerezo ha montado un negocio de comunicación y que quiere convertirse en una empresaria independiente. Estaba cansada de ser un personaje secundario, así que ha pasado a la acción y está decidida a cambiar de vida. El antiguo matrimonio ya no tiene nada en común y ambas partes han quedado satisfechas con la venta de la casa familiar.

Varios trabajadores de la televisión de Castilla la Mancha han hablado con la prensa dan otra versión. Supuestamente el presentador está alicaído, a pesar de que hace grandes esfuerzos para disimular delante de su compañera Gloria. “Hay que conocerlo muy bien para darte cuenta de algo, es muy profesional cuando la cámara se enciende”, aseguran en JALEOS.