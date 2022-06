Ramón García deja a sus hijas sin habla al confesar qué pasó con su amiga Pilar Soto

Ramón García ha dejado a sus dos hijas de piedra tras confesarles todo el calvario por el que su compañera, Pilar Soto, ha tenido que pasar. Y es que, tras su salida de uno de los programas más míticos de la televisión de nuestro país, la vida de esta azafata ha cambiado por completo.

En 1998 esta conocida presentadora de televisión hizo sus primeros pinitos en la pequeña pantalla en la conocida serie juvenil Al salir de clase. En ella, interpretó a una de las protagonistas principales de esta ficción.

| Europa Press

Aunque, su gran oportunidad laboral le llegó tan solo un año después. De la mano de Ramón García, la televisa se convirtió en una de las caras visibles de El Grand Prix.Durante los veranos de 1999 y 2000, Pilar fue la encargada de explicar en qué se basaban cada una de las pruebas de este mítico concurso junto a Ramón García.

Tras su salida de este famoso formato de TVE, esta mujer de ahora 42 años tuvo la oportunidad de seguir trabajando dentro de la televisión. Pero, al contrario de lo que todos podrían pensar, tuvo que pagar un precio muy alto por seguir presente en la pequeña planta.

Ramón García se entera del infierno por el que ha pasado Pilar Soto

Ramón García no tenía ni idea de todo lo que ha sufrido Pilar Soto en estos años. Y es que, para la azafata, su etapa en televisión ha sido un auténtico infierno.

Tras casi 10 años trabajando en la pequeña pantalla, la compañera de Ramón recibió una oferta laboral muy difícil de rechazar. En 2004, la modelo se convirtió en una de las concursantes oficiales de La selva de los famosos, reality en el que José Antonio Canales Rivera se proclamó vencedor.

Después de mostrar su faceta más personal en este conocido concurso, la madrileña desapareció de nuestras vidas sin previo aviso. Una década después, la presentadora de televisión reapareció para contar el calvario que durante años había estado ocultando.

| RTVE

Gracias a una intensa entrevista en Sálvame Deluxe,Ramón García se enteró de todos los problemas a los que su compañera ha tenido que hacer frente durante toda su carrera profesional.

Durante su intervención en este programa de Telecinco, la modelo confesó que durante todos estos años había tenido que lidiar con dos trastornos de conducta alimentaria: anorexia y bulimia.

"La bulimia llegó a un estado tan crónico que yo no sabía ni dónde estaba. Coincidió con mi participación en La isla de los famosos. Yo estaba muy medicada porque los médicos me daban muchas medicinas para controlármelo".

Además, también compartió que había tenido varios problemas de adicción con algunos medicamentos. "Sufrí varias sobredosis, pero yo seguí trabajando, perdí muchísimo peso".

La compañera de Ramón García contó uno de los episodios más oscuros de su enfermedad. Durante una cena con amigos, Pilar cogió un taxi y se quedó inconsciente.

| Europa Press

Al llegar al hospital, los médicos le aseguraron que no podían hacer nada por ella y le preguntaron que si quería llamar a un sacerdote. "En ese momento no piensas nada, entré en pánico".

"Llamé a quien tenía que llamar y, por primera vez desde la infancia, recé. Yo no vi nada con mis ojos, pero con los ojos de mi alma vi a Cristo en la cruz. Esta imagen a mí me impactó de tal manera que lo que me salió fue decir: 'perdóname, señor'".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Después de este duro episodio, su vida cambió por completo. La madrileña decidió apartarse de las drogas y se unió a la religión católica. La exazafata ingresó en el convento de Las Clarisas, donde le ayudaron con sus trastornos de alimentación.

Tras su recuperación, la presentadora de televisión ha trabajado en medios católicos como Popular TV e Intereconomía.