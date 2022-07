Ramón García deja a su exmujer muy preocupada tras los graves insultos

Ramón García es, a sus 60 años, un presentador de aquellos 'de toda la vida'. Veterano de la televisión, siempre será recordado por sus retransmisiones de Las Campanadas en TVE, con su mítica capa negra.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Ramón ha vivido una etapa algo triste y convulsa. Su inesperada separación de Patricia Cerezo lo traía a la actualidad y no precisamente por sus logros profesionales. Transcurridos los meses de la ruptura y con las aguas otra vez en su cauce, Ramón ha logrado estabilidad vital.

Además hace poco ha conseguido vender la vivienda familiar que en su momento compartió con Cerezo y con sus dos hijas, Natalia y Verónica. La operación inmobiliaria ha satisfecho las expectativas de García y poco a poco, él también va adaptándose a su nueva normalidad.

Así las cosas, nadie se explica el ataque de mala leche que le ha dado a Ramón García en directo.

Ramón García manda "a tomar por..." a una telespectadora

Ramón García es el presentador estrella de En compañía, espacio de Castilla-La Mancha televisión que tiene como objetivo "ayudar a poner fin a la soledad de los castellanomanchegos". Se trata de un programa de tarde en el que, entre otras secciones, se llama a televidentes para regalarles un jamón si responden a las cuestiones correctas.

Ramón y su compañera en plató Gloria Santoro, empezaron la sección con una llamada.

Respondió una señora a la que García se presentó educadamente. "Déjese de tonterías, por favor... Venga, vaya Vd. a tomar viento, hombre" Y colgó

La cara de Ramón era un cuadro, mientras que ella intentaba salir del paso. "Llamadla otra vez, por favor" decía un triste y decepcionado Ramón.

Se repetía la llamada, ya que "igual pensaba que era una broma o algo". "Señora, que no es broma, no cuelgue, que somos nosotros, de la tele...". A lo que la mujer respondía "que me da igual, que a mí no me interesan las tonterías estas...".

| Castilla-La Mancha TV

Aquí Ramón ya empezó a cabrearse. "Bueno, pues a mí tampoco Usted. Adiós, señora, buenas tardes. ¿Qué gente maleducada hay, eh? ¡Qué asco!

Gloria quería dar paso a otra llamada, pero Ramón empezó a desbarrar en su propia rabia. "Es que hay gente faltona y maleducada, co*o. Con todo el cariño y con todo el respeto, váyase a tomar por culo, ¡hombre!

Su compañero no podía creerlo. "Que a lo mejor la hemos pillado que tiene un mal día.". Él gritaba "Me da igual, que estoy hasta las pelotas de gente maleducada. Si la gente es educada, somos educados, si son maleducados, nosotros también".

Luego vio que se estaba pasando y reculó, pero ya era tarde. Las redes ardían en críticas a Ramón por haber perdido inexplicablemente los nervios.

"Bueno, igual sí que tenía un mal día, discúlpenos". Aquí va la secuencia completa de los hechos.

Ramón García critica las palabras de su exmujer

Quizá el mal humor de Ramón García se deba a cuestiones como la que ocurrió hace pocos días. Su exmujer, Patricia Cerezo, ha rehecho su vida y en palabras suyas, ha logrado "renacer y reinventarse".

Ha pasado página, se ha hartado de ser "la mujer de" y ahora quiere brillar por sí misma. No guarda rencor a Ramón, pero sí que ha hablado abiertamente de la dificultad de vivir al lado de una persona tan mediática.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

García ha visto con desagrado las palabras de su expareja. Según publicó La Razón, no le han gustado "porque no vienen a cuento a estas alturas de la vida, entre otras cosas porque, tras romper, llegaron al acuerdo de no alimentar rencillas del pasado".