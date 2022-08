Ramón García decide ampliar la familia después de asumir la historia real del bebé

Ramón García, el comunicador más querido de la pequeña pantalla, ha tomado una decisión que cambiará para siempre su vida profesional. Pretende retomar uno de sus programas más emblemáticos: Grand Prix, aquel concurso que marcó una generación. Ha ampliado la familia con un nuevo miembro: el youtuber Ibai Llanos, quien está detrás del proyecto.

Ramón García conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios, por eso está al tanto de los rumores que circulan por las redes. Sabe que el programa debería haberse estrenado antes, pero han tenido problemas con la financiación. Según ha salido publicado, hacer lo que han pensado cuesta demasiado dinero y han decidido retrasar el lanzamiento.

Ramón está encantado con su nuevo compañero, la familia de Grand Prix ha crecido y los espectadores desean ver el concurso. Será posible gracias a la profesionalidad de García, un presentador que sabe lo que es realmente importante: el público. En una ocasión confesó que tuvo que tomar el timón de un espacio justo después de perder un bebé, pero nadie notó nada.

“He perdido un hijo, a mi padre hace un año, a otros seres queridos y he seguido haciendo mi trabajo porque es mi obligación. Es duro porque en este oficio das la cara, especialmente si haces entretenimiento”, explicó en una entrevista. Sus seguidores desconocían lo que le pasó a su hijo, él siempre ha sido muy discreto con su vida privada.

Ramón, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, confesó la historia real del pequeño en un intento de mostrar su cara más humana. “Yo he tenido pérdidas personales e incluso perdí un hijo haciendo un ensayo de un ¿Qué apostamos? Hice el programa, mi mujer estaba sentada allí todavía antes de hacerle el legrado y mis padres estaban al lado”.

Ramón García se merece el éxito que tiene

Ramón ha creado escuela, es un referente para las nuevas generaciones y tiene motivos suficientes para estar orgulloso de su carrera. Después de perder a su hijo se puso delante de los focos y brilló como nunca, eso solamente lo hacen los grandes. Está tan acostumbrado a triunfar que quizá no se haya dado cuenta del gran trabajo que hay a sus espaldas.

García explicó que después de perder a su niño no tuvo más remedio que salir a escena porque se había comprometido con el público. “Yo hice el programa y nadie se enteró”, desveló cuando compartió su secreto. Eso es algo que solo puede hacer alguien con su profesionalidad, por eso tiene tantos admiradores y espectadores que le siguen.

El comunicador está a punto de retomar Gran Prix junto a Ibai Llanos, aunque habrá que esperar un tiempo para ver el primer programa. Las redes han lanzado teorías muy disparatas, pero lo cierto es que no hay nada extraño detrás del retraso. Lo único que sucede es que el presupuesto es demasiado alto y han decidido buscar más financiación.

Ramón García ha tenido un buen maestro

Ramón ha hecho grandes esfuerzos para convertirse en un referente televisivo, pero ha aprendido de los mejores: de sus padres. Según contó, su familia tenía un restaurante que no cerró nunca, ni siquiera cuando perdieron a su hermana Eva. La joven falleció, pero el clan estaba tan comprometido con sus clientes que no hizo nada diferente.

“Yo tendría 15 o 16 años y le pregunté a mi padre: «¿Vamos a abrir este fin de semana?». Me dijo: «Hijo, nuestros clientes no tienen la culpa de que nosotros hayamos perdido a Eva. Tenemos que abrir el negocio como si no hubiese pasado nada»”, contó el presentador.