Ramón García confirma que los tristes rumores sobre su ex, Patricia, son ciertos

Ramón García ha escuchado con atención el sufrimiento que pasó su ex, Patricia Cerezo, hace unos años. Ramón rompía con la periodista tras 24 años juntos y, aunque sus vidas se han separado, se llevan cordialmente por el bienestar de sus dos hijas.

Ramón García se ha quedado descolocado tras comprobar cómo su exesposa contó hace pocos días un delicado problema de salud que padeció. Lo hizo en un evento con motivo del próximo Día Mundial del Cáncer de Mama, el pasado 8 de octubre de Madrid.

El Corte Inglés de Nuevos Ministerios es el lugar elegido para dicha presentación del citado día, que se celebrará el miércoles 19 de octubre. Son muchas las famosas que acudirán a este evento. Paloma Cuevas, Inés Ballester o la propia exmujer de Ramón García se dejarán ver por allí.

Ramón García asume que ella ha contado su episodio más grave

En un momento dado, Patricia Cerezo ha hablado con un medio de comunicación presente en el acto. Y lo ha hecho desvelando un problema que sufrió en sus propias carnes, y más concretamente en su útero.

Y es que la exmujer de Ramón García sorprendió a todos los reporteros al exponer sin tapujos que sufrió un carcinoma de útero. Así, esta explicó seguidamente cómo afrontó la enfermedad en su día.

Patricia sabe mejor que nadie el sufrimiento por el que pasan los enfermos de cáncer. Y por eso no quiso faltar a esta cita tan importante con vistas al Día del Cáncer de Mama a celebrar la próxima semana.

La ex de Ramón García es sabedora de que esta enfermedad afecta a muchas mujeres. "Es una causa que nos afecta directamente a unas mujeres más que otras. Yo lo he podido vivir en mis carnes con mi mejor amiga y desgraciadamente no pudo superarlo", comenzaba.

Ramón García escucha atento el relato de su exmujer

"Se necesita el apoyo y la solidaridad con las mujeres que están padeciendo esta maldita pandemia. Esto sí que es una pandemia. Hay que pedir financiación, hay que pedir fondos y que apoyen para la investigación", exponía ante un compañero de Gtres.

La periodista sostiene que la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer es clave. "Ya no tanto para la persona que está enferma, que sí, sino para la familia. Cuando una persona padece cáncer, el apoyo médico es fundamental, también el psicológico y saber cómo superar esta enfermedad".

La exmujer de Ramón García sabe bien lo que dice por qué hace tiempo sufrió un "pequeño sustillo. Tuve un carcinoma de útero, fue otro tipo de cáncer, pero bueno, hace ya unos cuantos años y se quedó en eso, en superarlo. Es que todos tenemos al final, amigos, familia, y estamos rodeados, o sea que nadie está libre del cáncer", confesaba Patricia.

La ex del presentador vasco manda un mensaje de prevención

Para Patricia, que es madre de dos hijas junto a Ramón García, "es fundamental la prevención" y quiere que "todo el mundo, tanto hombres como mujeres, acudan al médico y que se revisen. Y mucha prevención", advierte.

La periodista no quiso acabar la conversación sin contestar a la pregunta recurrente de su situación sentimental actual.

Como todos sabemos, solo ocho meses después de hacerse pública su separación con Ramón García, Patricia se enamoró del empresario Kiko Gámez. Y está mejor que nunca con él.

"Estoy feliz y enamorada, la vida te da muchas sorpresas positivas y negativas, y esta ha sido de las primeras", confesaba. Patricia habla de su chico como alguien "muy inteligente, divertido, generoso y buena persona. Ha sido un descubrimiento de hombre y estoy encantada", decía orgullosa de él.